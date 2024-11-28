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Лига Европы
28 ноября 2024, 07:59 | Обновлено 28 ноября 2024, 08:04
205
0

Тренер Виктории насторожил своих игроков перед матчем с Динамо

Мирослав Коубек не считает свою команду фаворитом встречи

28 ноября 2024, 07:59 | Обновлено 28 ноября 2024, 08:04
205
0
Тренер Виктории насторожил своих игроков перед матчем с Динамо
ФК Виктория Пльзень. Мирослав Коубек

Тренер клуба «Виктория» Пльзень Мирослав Коубек поделился мнениями по поводу поединка против киевского «Динамо» в Лиге Европы.

– Насколько важна для вас игра в том плане, что вы можете сделать большой к выходу в следующий этап?

– Нас ждет матч с «Динамо» и еще 4 игры. Дальше у нас будут 3 очень тяжелых соперника, поэтому игра Лиги Европы – это та, на которой мы должны сосредоточиться. «Динамо» тоже будет бороться изо всех сил, поскольку у них пока нет ни одного очка, и им нужно что-то с этим поделать.

– В чем вы видите главную силу «Динамо»?

– Это команда, состоящая из мобильных и динамичных игроков. Скоростная составляющая у команды очень хорошая. Благодаря этому они хорошо выходят в атаку и могут играть в интенсивный футбол. Это хорошая команда.

То, что у «Динамо» нет результатов в Европе, связано с очень сложным жребием. Ни в коем случае нельзя их недооценивать. «Динамо» есть и всегда будет европейским брендом, который имеет свое качество.

– Считаете ли себя фаворитом завтрашнего матча?

– Мы играем на выезде – это всегда сложно. И мы играем против качественной команды. Конечно, мы знаем, что у нас тоже есть качество – в таком случае, я говорю, что шансы 50 на 50.

– В годы вашей игровой карьеры «Динамо» было действительно большим европейским клубом. Как вы его воспринимали тогда?

– Это была отличная для них эпоха. Они дважды выигрывали Кубок обладателей кубков. Они играли в отличный футбол, который очень хорошо смотрелся.

Поединок пятого тура Лиги Европы между «Динамо» и «Викторией» состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву.

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Мирослав Коубек Виктория Пльзень Динамо Киев Лига Европы Динамо - Виктория Пльзень
Андрій Вітренко Источник
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