Хавбек Виктории: «Динамо строит игру через Шапаренка и Бражка»

Игрок чешской «Виктории» Лукаш Калвах пообщался с журналистами на пресс-конференции перед матчем с «Динамо» в Лиге Европы.

– Сейчас вы являетесь самым успешным представителем Чехии в нынешнем сезоне еврокубков. Считаете ли вы, что завтрашняя игра может значительно приблизить вас к плей-офф?

– Безусловно, мы понимаем, что можем сделать важный шаг к выходу в весеннюю часть Лиги Европы. Я считаю, что мы хорошо подготовились, и завтрашний матч проведем успешно.

– Вы, пожалуй, подробно изучали своего соперника. "Динамо" - качественная команда, но результаты пока не отражают этого. Что вы думаете об этом?

– Текущее место «Динамо» в таблице Лиги Европы не показывает их уровень. Они доминируют в украинском чемпионате и имеют в своем составе качественных игроков.

Для нас этот матч не будет лёгким. У "Динамо" неудачная серия в Европе, и они попытаются ее прервать. Мы должны быть максимально сконцентрированы и сыграть так, как мы играли до этого. Думаю, у нас хорошие шансы победить и уже завтра сделать шаг к выходу в следующий круг.

– Обе команды играют практически на выезде. Может ли это быть преимуществом?

– Кажется, «Динамо» уже сыграло здесь два матча, поэтому у них есть опыт игры на этом поле. Возможно, это станет небольшим преимуществом для них. Насколько я слышал, ожидается около 5 тысяч человек, поэтому такой атмосферы как во Франкфурте, к сожалению, точно не будет.

– На кого из игроков «Динамо» вы будете обращать особое внимание?

– Безусловно, на Шапаренко и Бражко – через них строится игра. Ну и, конечно, на атакующих игроков. В нападении за них играет футболист сборной, это придает им силы. У них динамичные игроки, хорошо играющие с мячом. Мы должны следить за этими игроками и не давать им пространства.

Напомним, что поединок «Динамо» – «Виктория» запланирован на 28 ноября в 19:45.