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Лига Европы
28 ноября 2024, 07:46 | Обновлено 28 ноября 2024, 07:51
53
0

«Шовковскому Лига Европы уже не нужна». Эксперт – о ближайшем матче киевлян

Динамовцы с «Викторией» могут сыграть в ослабленном составе

28 ноября 2024, 07:46 | Обновлено 28 ноября 2024, 07:51
53
0
«Шовковскому Лига Европы уже не нужна». Эксперт – о ближайшем матче киевлян
УПЛ. Игорь Яворский

Известный в прошлом нападающий, затем – тренер – Игорь Яворский эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы киевского «Динамо» в поединке группового раунда Лиги Европы по футболу – с чешской «Викторией»:

«Очень многое будет зависеть от того, какой состав выставят динамовцы в немецком Гамбурге. Потому что создается впечатление, что для руководителя киевлян Александра Шовковского в приоритете – выступление в чемпионате УПЛ, где его подопечные довольно уверенно лидируют и замахнулись на завоевание золотых медалей. Видимо, Лига Европы ему не очень нужна. К тому же, лава запасных у киевлян стала ощутимо короче, ведь выбыли из строя из-за травм Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок.

На мой взгляд, если динамовцы выйдут в оптимальном составе, то смело могут рассчитывать на получение первых очков в Лиге Европы.
«Виктория» – команда неуступчивая, с большим опытом выступлений в еврокубках, но по уровню подготовки не преобладает «Динамо». Поэтому надеюсь, что киевляне приложат максимум усилий, чтобы наконец разжиться очками. Потому что борьба за чемпионский титул в УПЛ будет продолжаться долго, а провал на международной арене больно бьет по имиджу украинского футбола».

Сейчас «Динамо» занимает в Лиге Европы последнее 36 место, проиграв все матчи, а «Виктория» – 16-я с шестью очками.

Ранее мы сообщали, что известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло высказался о травме вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко.

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Игорь Яворский Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига Европы Виктория Пльзень инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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