Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это труба». Известный менеджер оценил перспективы Ярмоленко после травмы
Украина. Премьер лига
27 ноября 2024, 23:17 |
813
0

«Это труба». Известный менеджер оценил перспективы Ярмоленко после травмы

Вячеслав Заховайло – о травме Андрея

27 ноября 2024, 23:17 |
813
0
«Это труба». Известный менеджер оценил перспективы Ярмоленко после травмы
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко.

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло высказался о травме вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко.

«Если у Ярмоленко хроническое воспаление ахилла, то это труба. С такой проблемой игрок может вылететь из обоймы в любой момент. Это как иметь артроз в коленном суставе, когда может произойти воспаление даже на дождик.

А кто может и может ли заменить Ярмоленко полноценно, то можно дискутировать очень долго, но не будем. Скажу вам так: чтобы Динамо действительно было конкурентоспособной командой на уровне еврокубков, зимой и летом поэтапно нужно приобрести семь или восемь качественных игроков», – сказал Заховайло.

Ранее Экс-звезда «Динамо» дал совет Реброву относительно Ярмоленко и Степаненко.

По теме:
Игорь КОСТЮК: «Настрой на игру оставляли желать лучшего»
«Их нельзя недооценивать». Наставник Виктории Пльзень – о Динамо
Лидер Милуоки получил повреждение колена и может пропустить несколько игр
Вячеслав Заховайло Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма Андрей Ярмоленко
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 27 ноября 2024, 19:00 208
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Пушич знает все сильные и слабые стороны соперника…

ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
Футбол | 27 ноября 2024, 04:32 3
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема

Юлия Довбик не могла скрыть восторг от своей новой поездки

Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Футбол | 27.11.2024, 12:31
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Футбол | 26.11.2024, 23:59
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
Футбол | 27.11.2024, 22:35
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 13
Футбол
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
27.11.2024, 07:37 6
Бокс
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
25.11.2024, 18:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем