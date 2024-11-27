«Это труба». Известный менеджер оценил перспективы Ярмоленко после травмы

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло высказался о травме вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко.

«Если у Ярмоленко хроническое воспаление ахилла, то это труба. С такой проблемой игрок может вылететь из обоймы в любой момент. Это как иметь артроз в коленном суставе, когда может произойти воспаление даже на дождик.

А кто может и может ли заменить Ярмоленко полноценно, то можно дискутировать очень долго, но не будем. Скажу вам так: чтобы Динамо действительно было конкурентоспособной командой на уровне еврокубков, зимой и летом поэтапно нужно приобрести семь или восемь качественных игроков», – сказал Заховайло.

Ранее Экс-звезда «Динамо» дал совет Реброву относительно Ярмоленко и Степаненко.