«Это труба». Известный менеджер оценил перспективы Ярмоленко после травмы
Вячеслав Заховайло – о травме Андрея
Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло высказался о травме вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко.
«Если у Ярмоленко хроническое воспаление ахилла, то это труба. С такой проблемой игрок может вылететь из обоймы в любой момент. Это как иметь артроз в коленном суставе, когда может произойти воспаление даже на дождик.
А кто может и может ли заменить Ярмоленко полноценно, то можно дискутировать очень долго, но не будем. Скажу вам так: чтобы Динамо действительно было конкурентоспособной командой на уровне еврокубков, зимой и летом поэтапно нужно приобрести семь или восемь качественных игроков», – сказал Заховайло.
Ранее Экс-звезда «Динамо» дал совет Реброву относительно Ярмоленко и Степаненко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пушич знает все сильные и слабые стороны соперника…
Юлия Довбик не могла скрыть восторг от своей новой поездки