Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Такой гандикап тяжело отыграть, но все возможно»

Нападающий молодежной команды «Динамо» Киев Матвей Пономаренко высказался за победу в первом матче третьего раунда Юношеской лиги против клуба «2 Коррику» (5:0).

– Поздравляем с уверенной победой. Какие впечатления?

– Благодарю, впечатления только приятные и положительные. Команда сегодня выложилась на 100%, пацаны все молодцы, и я очень рад, что так все сложилось.

– По эмоциям на поле, по борьбе и вязкости насколько сложно было бороться с соперником?

– Мы соперника тщательно изучали, два дня смотрели теорию. Тренер нам говорил, что это очень крепкая команда в плане давления на мяче, очень хорошо прессингует. Так что нужно было все время быть на подборе, все время быть на мяче – только тогда нам все удавалось бы. Так и получилось, так что у нас возникало много моментов, из которых мы забивали мячи.

– В первые минуты был заметен определенный сумбур. Почему он возник?

– чуть-чуть тяжело было, наверное, волнение какое-то. Но потом тренер подсказал нам, что делать, дал указания, и игра пошла. Забили первый гол, после чего дали сопернику больше возможностей работать с мячом, мы же выбегали в контратаки и все у нас получалось.

–​​ То есть, именно первый гол положительно повлиял на команду в плане эмоций?

– Конечно, первый забитый мяч очень влияет. Особенно когда команда играет против тебя вторым номером, если ты забиваешь быстрый мяч, соперник должен раскрываться. У нас же есть возможность играть вторым номером, действовать на контратаках, что намного легче для нас.

– В предыдущем матче с «Марибором» был дубль, сегодня хет-трик. В следующем матче ждать покера?

– Увидим, как будет. Безусловно, очень приятно делать хет-трик. Благодарен команде, что присоединились к этому достижению. Буду стараться забивать и радовать команду и всех, кто за меня болеет. Своими голами хочу отблагодарить их за это.

– Ты реализовал пенальти, который перед этим заработал. Не было других соискателей, чтобы его выполнить? Или сам понимал, что вот он, хет-трик?

– Был один претендент, Дима Кремчанин. Я очень перед ним извиняюсь – он очень хотел забить, но и я тоже очень хотел забить (улыбается). Решил пробить сам, тем более был уверен в себе, и хорошо, что удалось забить.

– Имея преимущество в пять мячей, можно чувствовать себя уверенно перед ответным матчем?

– Конечно, такой гандикап трудно отыграть, но все возможно. ПСЖ тоже в свое время «Барселону» 4:0 обыграл, а в ответном матче уступил и вылетел из Лиги чемпионов. Это футбол. Потому не нужно расслабляться, будем выходить и играть до конца.