ФОТО. Бывшая звездного футболиста снялась голышом. Откровенные кадры

Бывшая жена нападающего «Галатасарая» и сборной Аргентины Мауро Икарди – Ванда Нара – снова взорвала Instagram.

Аргентинская модель и футбольный агент в одном лице опубликовала свежие снимки одного из своих горячих фотосетов.

«Потрясающе», «секси» и так далее – фанаты Ванды похвалили девушку за смелость, но в то же время нашлось и множество хейтеров, которых откровенно бесит персона экс-жены Мауро Икарди.

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Ванда Нара любит провоцировать соцсети своими откровенными снимками и сейчас встречается с 24-летним аргентинским репером L-Gante. Ванде – 37 лет.

Напомним, что модель хочет отсудить у Икарди почти 40 млн евро после развода. Пара воспитывала двух детей.