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28 ноября 2024, 06:16 | Обновлено 28 ноября 2024, 06:23
1645
3

ФОТО. Бывшая звездного футболиста снялась голышом. Откровенные кадры

Ванда Нара развлекается наполную после развода с Мауро Икарди

28 ноября 2024, 06:16 | Обновлено 28 ноября 2024, 06:23
1645
3
ФОТО. Бывшая звездного футболиста снялась голышом. Откровенные кадры
Instagram. Ванда Нара

Бывшая жена нападающего «Галатасарая» и сборной Аргентины Мауро ИкардиВанда Нара – снова взорвала Instagram.

Аргентинская модель и футбольный агент в одном лице опубликовала свежие снимки одного из своих горячих фотосетов.

«Потрясающе», «секси» и так далее – фанаты Ванды похвалили девушку за смелость, но в то же время нашлось и множество хейтеров, которых откровенно бесит персона экс-жены Мауро Икарди.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ванда Нара любит провоцировать соцсети своими откровенными снимками и сейчас встречается с 24-летним аргентинским репером L-Gante. Ванде – 37 лет.

Напомним, что модель хочет отсудить у Икарди почти 40 млн евро после развода. Пара воспитывала двух детей.

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фото lifestyle Ванда Нара Мауро Икарди сборная Аргентины по футболу Галатасарай
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Перець
Тут питань нема дівчина вогонь,  але знову ж тема цицьок розкрита на 50%
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+1
дыряво с пердя 🤣
Можно и засадить ей в дыр очку
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+1
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