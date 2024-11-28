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28 ноября 2024, 04:39 |
470
0

ФОТО. Проходим через сложности! Украинский футболист – про отношения

Георгий и Лиза Судаковы отмечают знаковую дату

28 ноября 2024, 04:39 |
470
0
ФОТО. Проходим через сложности! Украинский футболист – про отношения
Instagram. Георгий и Елизавета Судаковы

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков опубликовал общий пост с женой – Елизаветой – в Instagram:

«5 лет вместе... Незабываемые моменты, совместные мечты, смех и трудности, через которые мы проходим вместе! Бесконечно благодарен за твою любовь, поддержку и понимание. Вместе мы создали невероятного ангелочка, который нас вдохновляет и мотивирует каждый день👧🏼 Love you ❤️», – написала пара друг для друга.

Возлюбленные опубликовали кадры одной из семейных фотосессий вместе с дочерью Миланой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В комментариях пара получила огромное количество поздравлений:

«Самые искренние поздравления! Согласия и любви! Желаем еще двух мальчиков и девочку ❤️❤️❤️», – написал популярный украинский телеведущий Григорий Решетник.

Напомним, что Судаков намерен покинуть Украину и попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов Европы.

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Георгий Судаков Елизавета Судакова фото lifestyle Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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