ФОТО. Проходим через сложности! Украинский футболист – про отношения

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков опубликовал общий пост с женой – Елизаветой – в Instagram:

«5 лет вместе... Незабываемые моменты, совместные мечты, смех и трудности, через которые мы проходим вместе! Бесконечно благодарен за твою любовь, поддержку и понимание. Вместе мы создали невероятного ангелочка, который нас вдохновляет и мотивирует каждый день👧🏼 Love you ❤️», – написала пара друг для друга.

Возлюбленные опубликовали кадры одной из семейных фотосессий вместе с дочерью Миланой.

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В комментариях пара получила огромное количество поздравлений:

«Самые искренние поздравления! Согласия и любви! Желаем еще двух мальчиков и девочку ❤️❤️❤️», – написал популярный украинский телеведущий Григорий Решетник.

Напомним, что Судаков намерен покинуть Украину и попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов Европы.