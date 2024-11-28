ФОТО. Жена футболиста сборной Украины простила измену
Анна Зубкова перевернула наиболее кризисную страницу в отношениях с мужем
Жена вингера сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александра Зубкова, Анна, прокомментировала свои отношения с мужем.
В мае этого года Анна в сторис рассказала об измене своего мужа, сначала порывалась покинуть Александра, но всё-таки сохранила отношения.
Девушка, на страницу которой подписано 29 тысяч фолловеров, провела в Instagram «вопрос-ответ»-сессию.
Не обошлось без вопросов про личную жизнь блогерши:
«Как простить ложь? Что может помочь?», – задала вопрос одна из подписчиц.
«Закрыть глаза на это», – последовал ответ от Анны.
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«Не замужем?», – а это вопрос от одного из подписчиков.
«Замужем. Люблю мужа», – ответила красавица, прикрепив совместное фото с футболистом «Шахтера». И, таким образом, закрыв все вопросы относительно характера их отношений с Александром.
Девушка также опубликовала сторис с поддержкой мужа, который вчера играл против «ПСВ», забил гол, но так и не смог удержать победу вместе с командой в драматическом матче в Эйндховене.
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