ФОТО. Жена футболиста сборной Украины простила измену

Жена вингера сборной Украины и донецкого «Шахтера» Александра Зубкова, Анна, прокомментировала свои отношения с мужем.

В мае этого года Анна в сторис рассказала об измене своего мужа, сначала порывалась покинуть Александра, но всё-таки сохранила отношения.

Девушка, на страницу которой подписано 29 тысяч фолловеров, провела в Instagram «вопрос-ответ»-сессию.

Не обошлось без вопросов про личную жизнь блогерши:

«Как простить ложь? Что может помочь?», – задала вопрос одна из подписчиц.

«Закрыть глаза на это», – последовал ответ от Анны.

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«Не замужем?», – а это вопрос от одного из подписчиков.

«Замужем. Люблю мужа», – ответила красавица, прикрепив совместное фото с футболистом «Шахтера». И, таким образом, закрыв все вопросы относительно характера их отношений с Александром.

Девушка также опубликовала сторис с поддержкой мужа, который вчера играл против «ПСВ», забил гол, но так и не смог удержать победу вместе с командой в драматическом матче в Эйндховене.