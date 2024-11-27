В матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» произошел неприятный момент со звездой испанского клуба – Киллианом Мбаппе.

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В середине первого тайма француз пошел в столкновение в ходе которого неприятно упал на газон. Фото его падения быстро разлетелось по соц-сетям, а фанаты вспомнили момент, когда в 2017 году во время матча Лиги Чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» на газоне оказался лидер каталонского клуба – Лионель Месси.

Эпизоды действительно оказались похожими, однако дебаты у кого падение вышло лучше только набирают обороты.

ФОТО. Повторил за Месси. Мбаппе неудачно приземлился в матче с Ливерпулем