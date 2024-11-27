Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна оценка Цыганкова за фиаско Жироны в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:05 |
574
0

Стала известна оценка Цыганкова за фиаско Жироны в Лиге чемпионов

Каталонцы уступили австрийскому «Штутрму»

27 ноября 2024, 23:05 |
574
0
Стала известна оценка Цыганкова за фиаско Жироны в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В среду, 27 ноября, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Штурмом» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Меркур Арена», который находится в австрийском городе Грац. Хозяева победили со счетом 1:0.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вернулся в стартовый состав каталонцев и отыграл 73 минуты. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6.3 балла.

Героем поединка был признан полузащитник «Штурма» Точи Чуквуани, который получил самый высокий балл в матче – 7.6.

Оценки матча Лиги чемпионов Штурм – Жирона от WhoScored

По теме:
ВИДЕО. И все же 2:0! Как Гакпо оформил Реалу еще один гол на Энфилде
ВИДЕО. Салах вслед за Мбаппе также не сумел забить с пенальти в суперматче
ВИДЕО. Шахтер на решающие минуты матча с ПСВ в ЛЧ остался в меньшинстве
WhoScored Жирона Штурм Грац Виктор Цыганков Лига чемпионов оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ – Шахтер. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 27 ноября 2024, 22:36 0
ПСВ – Шахтер. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ПСВ – Шахтер. Лига чемпионов. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов с участием украинской команды

УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
Бокс | 27 ноября 2024, 08:24 4
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»

Александр высоко оценил Тайсона Фьюри

День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 27.11.2024, 06:23
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Футбол | 27.11.2024, 12:24
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
«У Мистера постоянно новые идеи». Тренер Шахтера расхвалил Пушича
Футбол | 27.11.2024, 16:17
«У Мистера постоянно новые идеи». Тренер Шахтера расхвалил Пушича
«У Мистера постоянно новые идеи». Тренер Шахтера расхвалил Пушича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
27.11.2024, 07:37 6
Бокс
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 22:23 39
Футбол
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
26.11.2024, 08:56 1
Футбол
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
26.11.2024, 07:47 2
Бокс
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
26.11.2024, 06:51 7
Бокс
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем