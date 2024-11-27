Стала известна оценка Цыганкова за фиаско Жироны в Лиге чемпионов

В среду, 27 ноября, прошел матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Штурмом» и «Жироной».

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Матч прошел на стадионе «Меркур Арена», который находится в австрийском городе Грац. Хозяева победили со счетом 1:0.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков вернулся в стартовый состав каталонцев и отыграл 73 минуты. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6.3 балла.

Героем поединка был признан полузащитник «Штурма» Точи Чуквуани, который получил самый высокий балл в матче – 7.6.

Оценки матча Лиги чемпионов Штурм – Жирона от WhoScored