27.11.2024 17:30 – FT 1 : 1
Лига конференций27 ноября 2024, 21:11 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:36
151
0
Башакшехир – Петрокуб – 1:1. Вырвали ничью на 90+6-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
27 ноября 2024, 21:11 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:36
151
0
27 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Башакшехир» сыграл с «Петрокубом».
Поединок проходил в Стамбуле на стадионе «им. Фатиха Терима» и завершился ничьей 1:1.
Лига конференций. 4-й тур. 27 ноября
«Башакшехир» – «Петрокуб» – 1:1
Голы: Пентек, 42 – Борс, 90+6
Видеообзор матча:
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Ион Борс (Петрокуб).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Кшиштоф Пёнтек (Истанбул Башакшехир).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 ноября 2024, 13:41 43
Ранее Роман Кадемин заявил, что воевать за коррупционеров не собирается.
Футбол | 27 ноября 2024, 06:23 2
Лидерство в ЛЧ захватил итальянский Интер с 13 очками из 15
Футбол | 26.11.2024, 23:39
Футбол | 27.11.2024, 12:24
Футбол | 27.11.2024, 20:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.11.2024, 08:25 2
26.11.2024, 08:13 10
26.11.2024, 13:13
27.11.2024, 04:32 3
27.11.2024, 08:24 4
25.11.2024, 18:45
26.11.2024, 23:59 27
25.11.2024, 19:43 67