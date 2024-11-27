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  4. Башакшехир – Петрокуб – 1:1. Вырвали ничью на 90+6-й. Видео голов и обзор
Лига конференций
Истанбул Башакшехир
27.11.2024 17:30 – FT 1 : 1
Петрокуб
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Лига конференций
27 ноября 2024, 21:11 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:36
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0

Башакшехир – Петрокуб – 1:1. Вырвали ничью на 90+6-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

27 ноября 2024, 21:11 | Обновлено 27 ноября 2024, 21:36
151
0
Башакшехир – Петрокуб – 1:1. Вырвали ничью на 90+6-й. Видео голов и обзор
ФК Башакшехир

27 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Башакшехир» сыграл с «Петрокубом».

Поединок проходил в Стамбуле на стадионе «им. Фатиха Терима» и завершился ничьей 1:1.

Лига конференций. 4-й тур. 27 ноября

«Башакшехир» – «Петрокуб» – 1:1

Голы: Пентек, 42 – Борс, 90+6

Видеообзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Ион Борс (Петрокуб).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Кшиштоф Пёнтек (Истанбул Башакшехир).
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Истанбул Башакшехир Петрокуб Хынчешты Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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