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Испания
27 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 27 ноября 2024, 20:55
154
0

«Это был невероятный год». Ямал – про победу в Golden Boy

Ламин Ямал прокомментировал свою победу в премии Golden Boy

27 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 27 ноября 2024, 20:55
154
0
«Это был невероятный год». Ямал – про победу в Golden Boy
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал прокомментировал свою победу в премии Golden Boy:

«Для меня это гордость – выиграть Golden Boy. Я очень счастлив, и это мечта».

«Я не хочу забывать своих товарищей по команде, своих тренеров, персонал как «Барсы», так и сборной Испании. Это был невероятный год, и он также заканчивается невероятным образом».

В текущем сезоне Ламин Ямал провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

Флик о матче с «Брестом».

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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