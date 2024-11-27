«Это был невероятный год». Ямал – про победу в Golden Boy

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал прокомментировал свою победу в премии Golden Boy:

«Для меня это гордость – выиграть Golden Boy. Я очень счастлив, и это мечта».

«Я не хочу забывать своих товарищей по команде, своих тренеров, персонал как «Барсы», так и сборной Испании. Это был невероятный год, и он также заканчивается невероятным образом».

В текущем сезоне Ламин Ямал провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

Флик о матче с «Брестом».