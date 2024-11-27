Испания27 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 27 ноября 2024, 20:55
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«Это был невероятный год». Ямал – про победу в Golden Boy
Ламин Ямал прокомментировал свою победу в премии Golden Boy
27 ноября 2024, 20:54 | Обновлено 27 ноября 2024, 20:55
154
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Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал прокомментировал свою победу в премии Golden Boy:
«Для меня это гордость – выиграть Golden Boy. Я очень счастлив, и это мечта».
«Я не хочу забывать своих товарищей по команде, своих тренеров, персонал как «Барсы», так и сборной Испании. Это был невероятный год, и он также заканчивается невероятным образом».
В текущем сезоне Ламин Ямал провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.
Флик о матче с «Брестом».
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