Тренер Шахтера объяснил, как ПСВ повлиял на карьеру Зинченко в АПЛ

Ассистент главного тренера «Шахтера» Крис ван дер Верден рассказал о дружбе с Александром Зинченко. Специалист откровенно оценил период карьеры украинца в Нидерландах.

– Если не ошибаюсь, в ПСВ вы работали вместе с Александром Зинченко. Можете поделиться впечатлениями о работе с украинцем?

– Да, конечно. Мы действительно вместе работали. Он был очень молодым парнем, когда пришел к нам. Зинченко был невероятным профессионалом. После тренировок он оставался дополнительно работать с мячом. Он был одним из ребят, который всегда проявлял инициативу сделать что-то дополнительное, и это было фантастически видеть.

Мне очень приятно, что на прошлой неделе он звонил мне на facetime, чтобы поздравить с днем ​​рождения. Я не только работал с ним, но почти каждый день мы играли в теннисбол. Я дал ему хороший урок, потому что он никогда не побеждал меня один на один.

Зина поздравил меня с Днем рождения и сказал: «В следующий раз, когда мы встретимся, то сыграем в теннисбол, и я на 100% уверен, что победю тебя». Это было очень мило.

Этот парень мог играть на любой позиции – левого защитника, правого вингера, атакующего полузащитника. Для тренера в тот момент было трудно поставить его в первую команду, ведь он был в момент своего развития. Зина стал хорошим игроком, потому что он был невероятным профессионалом, выполнявшим всю дополнительную работу. И он также походил на парня, который всегда имеет положительное мышление.

В таком молодом возрасте он уже мог объединить людей, дарить им положительную энергию. Было действительно удивительно наблюдать за этим. Мои комплименты ему за то, чтобы он был самим собой.

– Недавно Зинченко выпустил автобиографию, где описывал свой опыт по ПСВ. Он написал, что играл не так много, как хотелось, но получил отличный урок на будущее.

– Думаю, что «Манчестер Сити» хорошо заботился о нем. Когда он был в ПСВ, представители клуба приходили ко мне. Мы садились вместе и говорили о его игре. А потом показывали игроку несколько клипов из матчей, чтобы понять, что ему нужно улучшить и изменить к лучшему, а в чем он хорош.

Это было очень хорошее сотрудничество между клубами. Для игрока это был период, когда он учился, но это логично, когда тебе 18-19 лет. Ты едешь за границу, а потом тебе нужно чему-то научиться, и это то, что он сделал, – сказал специалист.