Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Шахтера объяснил, как ПСВ повлиял на карьеру Зинченко в АПЛ
Англия
27 ноября 2024, 19:31 | Обновлено 27 ноября 2024, 19:50
537
0

Тренер Шахтера объяснил, как ПСВ повлиял на карьеру Зинченко в АПЛ

Крис ван дер Верден похвалил украинца

27 ноября 2024, 19:31 | Обновлено 27 ноября 2024, 19:50
537
0
Тренер Шахтера объяснил, как ПСВ повлиял на карьеру Зинченко в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Ассистент главного тренера «Шахтера» Крис ван дер Верден рассказал о дружбе с Александром Зинченко. Специалист откровенно оценил период карьеры украинца в Нидерландах.

– Если не ошибаюсь, в ПСВ вы работали вместе с Александром Зинченко. Можете поделиться впечатлениями о работе с украинцем?

– Да, конечно. Мы действительно вместе работали. Он был очень молодым парнем, когда пришел к нам. Зинченко был невероятным профессионалом. После тренировок он оставался дополнительно работать с мячом. Он был одним из ребят, который всегда проявлял инициативу сделать что-то дополнительное, и это было фантастически видеть.

Мне очень приятно, что на прошлой неделе он звонил мне на facetime, чтобы поздравить с днем ​​рождения. Я не только работал с ним, но почти каждый день мы играли в теннисбол. Я дал ему хороший урок, потому что он никогда не побеждал меня один на один.

Зина поздравил меня с Днем рождения и сказал: «В следующий раз, когда мы встретимся, то сыграем в теннисбол, и я на 100% уверен, что победю тебя». Это было очень мило.

Этот парень мог играть на любой позиции – левого защитника, правого вингера, атакующего полузащитника. Для тренера в тот момент было трудно поставить его в первую команду, ведь он был в момент своего развития. Зина стал хорошим игроком, потому что он был невероятным профессионалом, выполнявшим всю дополнительную работу. И он также походил на парня, который всегда имеет положительное мышление.

В таком молодом возрасте он уже мог объединить людей, дарить им положительную энергию. Было действительно удивительно наблюдать за этим. Мои комплименты ему за то, чтобы он был самим собой.

– Недавно Зинченко выпустил автобиографию, где описывал свой опыт по ПСВ. Он написал, что играл не так много, как хотелось, но получил отличный урок на будущее.

– Думаю, что «Манчестер Сити» хорошо заботился о нем. Когда он был в ПСВ, представители клуба приходили ко мне. Мы садились вместе и говорили о его игре. А потом показывали игроку несколько клипов из матчей, чтобы понять, что ему нужно улучшить и изменить к лучшему, а в чем он хорош.

Это было очень хорошее сотрудничество между клубами. Для игрока это был период, когда он учился, но это логично, когда тебе 18-19 лет. Ты едешь за границу, а потом тебе нужно чему-то научиться, и это то, что он сделал, – сказал специалист.

По теме:
В целях экономии. В Лондоне нашли альтернативу 115-миллионному форварду
ПСВ U19 – Шахтер U19 – 1:1. Странный пенальти. Видео голов и обзор
ФОТО. Зинченко отреагировал на разгром Спортинга в Лиге чемпионов
Крис ван дер Верден Александр Зинченко ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Лондон
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 27 ноября 2024, 19:00 151
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСВ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Пушич знает все сильные и слабые стороны соперника…

ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
Футбол | 27 ноября 2024, 04:32 3
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема

Юлия Довбик не могла скрыть восторг от своей новой поездки

УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
Бокс | 27.11.2024, 08:24
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Футбол | 27.11.2024, 12:31
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Лунин на замене. Стал известен стартовый состав Реала на матч с Ливерпулем
Футбол | 27.11.2024, 19:58
Лунин на замене. Стал известен стартовый состав Реала на матч с Ливерпулем
Лунин на замене. Стал известен стартовый состав Реала на матч с Ливерпулем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
«Игроки уехали домой». Клуб Первой лиги может прекратить существование?
26.11.2024, 10:24 28
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 41
Футбол
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
26.11.2024, 07:47 2
Бокс
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 22:23 39
Футбол
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
26.11.2024, 08:56 1
Футбол
Вилле Хейккинен: финский хоккеист открывает для себя красоту Польши
Вилле Хейккинен: финский хоккеист открывает для себя красоту Польши
26.11.2024, 13:13
Хоккей
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
25.11.2024, 20:01 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем