ФОТО. Зинченко отреагировал на разгром Спортинга в Лиге чемпионов

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился эмоциями после победы своей команды над «Спортингом» (5:1) в пятом туре основного раунда Лиги чемпионов.

«Вчера вечером ребят было невозможно остановить», – написал Зинченко на своей странице в Instagram.

В настоящее время «Арсенал» занимает 7 строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов, имея в своем активе 10 турнирных пунктов после 5 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Александра Зинченко за матч против «Спортинга».