Лига чемпионов27 ноября 2024, 17:26 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:27
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ФОТО. Зинченко отреагировал на разгром Спортинга в Лиге чемпионов
Украинец доволен игрой команды
27 ноября 2024, 17:26 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:27
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Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился эмоциями после победы своей команды над «Спортингом» (5:1) в пятом туре основного раунда Лиги чемпионов.
«Вчера вечером ребят было невозможно остановить», – написал Зинченко на своей странице в Instagram.
В настоящее время «Арсенал» занимает 7 строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов, имея в своем активе 10 турнирных пунктов после 5 сыгранных матчей.
Ранее стала известна оценка Александра Зинченко за матч против «Спортинга».
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