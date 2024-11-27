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  4. ФОТО. Зинченко отреагировал на разгром Спортинга в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 17:26 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:27
325
0

ФОТО. Зинченко отреагировал на разгром Спортинга в Лиге чемпионов

Украинец доволен игрой команды

27 ноября 2024, 17:26 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:27
325
0
ФОТО. Зинченко отреагировал на разгром Спортинга в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился эмоциями после победы своей команды над «Спортингом» (5:1) в пятом туре основного раунда Лиги чемпионов.

«Вчера вечером ребят было невозможно остановить», – написал Зинченко на своей странице в Instagram.

В настоящее время «Арсенал» занимает 7 строчку турнирной таблицы Лиги чемпионов, имея в своем активе 10 турнирных пунктов после 5 сыгранных матчей.

Ранее стала известна оценка Александра Зинченко за матч против «Спортинга».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Лига чемпионов Спортинг - Арсенал
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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