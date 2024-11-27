Первый трансфер Аморима. Известны 4 форварда, которые могут перейти в МЮ

Известен список форвардов, которые могут усилить «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun:

Виктор Бонифейс (Байер, 15 матчей, 8 голов, 1 ассист);

Виктор Осимхен (Галатасарай, 9 матчей, 8 голов, 3 ассиста);

Омар Мармуш (Айнтрахт, 16 матчей, 14 голов, 10 ассистов);

Рандаль Коло Муани (ПСЖ, 12 матчей, 1 гол, 1 ассист).

Наиболее реалистичными трансферами являются Коло Муани и Мармуш: француз хочет покинуть Париж, а Омар не будет стоить совсем космических денег, в Франкфурте готовы отпустить футболиста за сумму от 42 до 50 миллионов евро.

Защитники «Манчестер Юнайтед» восстановились от травмы.