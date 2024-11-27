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  4. Первый трансфер Аморима. Известны 4 форварда, которые могут перейти в МЮ
Англия
27 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:24
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Первый трансфер Аморима. Известны 4 форварда, которые могут перейти в МЮ

Виктор Бонифейс, Виктор Осимхен, Омар Мармуш и Рандал Коло Муани находятся в шорт-листе клуба

27 ноября 2024, 16:59 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:24
755
1
Первый трансфер Аморима. Известны 4 форварда, которые могут перейти в МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Бонифейс

Известен список форвардов, которые могут усилить «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает The Sun:

  • Виктор Бонифейс (Байер, 15 матчей, 8 голов, 1 ассист);
  • Виктор Осимхен (Галатасарай, 9 матчей, 8 голов, 3 ассиста);
  • Омар Мармуш (Айнтрахт, 16 матчей, 14 голов, 10 ассистов);
  • Рандаль Коло Муани (ПСЖ, 12 матчей, 1 гол, 1 ассист).

Наиболее реалистичными трансферами являются Коло Муани и Мармуш: француз хочет покинуть Париж, а Омар не будет стоить совсем космических денег, в Франкфурте готовы отпустить футболиста за сумму от 42 до 50 миллионов евро.

Защитники «Манчестер Юнайтед» восстановились от травмы.

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Данііл Киріяка Источник: The Sun
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Gargantua81
а Осимхен?  я бы нацеливался на Осимхена
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