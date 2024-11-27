Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер U-19 опубликовал стартовый состав на матч Юношеской лиги УЕФА
Молодежные турниры
27 ноября 2024, 13:59 | Обновлено 27 ноября 2024, 14:15
188
1

Шахтер U-19 опубликовал стартовый состав на матч Юношеской лиги УЕФА

Горняки проведут поединок против ПСВ в 15:00 по Киеву

27 ноября 2024, 13:59 | Обновлено 27 ноября 2024, 14:15
188
1
Шахтер U-19 опубликовал стартовый состав на матч Юношеской лиги УЕФА
ФК Шахтер

В среду, 27 ноября, донецкий Шахтер сойдется в футбольной дуэли с клубом ПСВ в рамках пятого тура Юношеской лиги УЕФА.

Матч состоится на стадионе «Де Хердганг» в городе Эйндховен (Нидерланды). Начало в 15:00 по Киеву.

Стартовый состав «Шахтера» U-19 на матч против ПСВ U-19

«Шахтер» U-19: Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков (к), Давыденко, Тютюнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Стрельчук.

Запас: Недозимованый, Шелекет, Милокост, Гарабажий, Калюжный, Середа, Петрук, Кострица, Бундаш.

По теме:
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Шахтер ни в чем не уступает ПСВ»
Два варианта для Георгия. Судаков рассказал, где хочет продолжить карьеру
Тренер Шахтера откровенно оценил перспективы Судакова. Что сказал?
Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА ПСВ ПСВ U-19 ПСВ - Шахтер стартовые составы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень
Футбол | 27 ноября 2024, 07:18 20
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень

Поединок состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами
Футбол | 26 ноября 2024, 20:07 1
ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Месси получил тренера. Экс-игрок Барсы возглавил Интер Майами

Хавьер Маскерано будет коучем команды клуба Дэвиса Бекхэма, за которую выступает Кривцов

«Он выглядел смешно». Журналист уничтожил российского кипера ПСЖ
Футбол | 27.11.2024, 13:51
«Он выглядел смешно». Журналист уничтожил российского кипера ПСЖ
«Он выглядел смешно». Журналист уничтожил российского кипера ПСЖ
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Футбол | 26.11.2024, 23:39
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Бокс | 27.11.2024, 07:37
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VovanSidorovi4
Калюжный в запасе Шахтера
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
25.11.2024, 13:17 2
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 7
Бокс
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 10
Футбол
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
25.11.2024, 08:53 8
Футбол
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
25.11.2024, 12:34 1
Бокс
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем