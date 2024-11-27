Шахтер U-19 опубликовал стартовый состав на матч Юношеской лиги УЕФА
Горняки проведут поединок против ПСВ в 15:00 по Киеву
В среду, 27 ноября, донецкий Шахтер сойдется в футбольной дуэли с клубом ПСВ в рамках пятого тура Юношеской лиги УЕФА.
Матч состоится на стадионе «Де Хердганг» в городе Эйндховен (Нидерланды). Начало в 15:00 по Киеву.
Стартовый состав «Шахтера» U-19 на матч против ПСВ U-19
«Шахтер» U-19: Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков (к), Давыденко, Тютюнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Стрельчук.
Запас: Недозимованый, Шелекет, Милокост, Гарабажий, Калюжный, Середа, Петрук, Кострица, Бундаш.
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