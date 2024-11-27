Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал российского вратаря «Пари-Сен Жермен» Матвея Сафонова за матч против мюнхенской «Баварии» (0:1) в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

«Сейвы, которые делает Сафонов, Доннарумма также делает в каждом матче. Проблема не в ошибке, зачем вообще позориться в этих играх с голкиперами? Поставил одного, потом другого. Теперь Луис Энрике потерял Доннарумму.

Зачем это было делать? Вы же не привели Зеппа Майера или Льва Яшина. Вы привели Сафонова, экс-вратаря «краснодара»! Если говорить о голе, то он выглядел смешно».

Напомним, в игре против «Баварии» представитель страны-террориста ошибся во время углового соперника, что привело к их победному голу.