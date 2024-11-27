«Он выглядел смешно». Журналист уничтожил российского кипера ПСЖ
Даниэль Риоло подверг жесткой критике Матвея Сафонова
Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал российского вратаря «Пари-Сен Жермен» Матвея Сафонова за матч против мюнхенской «Баварии» (0:1) в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов:
«Сейвы, которые делает Сафонов, Доннарумма также делает в каждом матче. Проблема не в ошибке, зачем вообще позориться в этих играх с голкиперами? Поставил одного, потом другого. Теперь Луис Энрике потерял Доннарумму.
Зачем это было делать? Вы же не привели Зеппа Майера или Льва Яшина. Вы привели Сафонова, экс-вратаря «краснодара»! Если говорить о голе, то он выглядел смешно».
Напомним, в игре против «Баварии» представитель страны-террориста ошибся во время углового соперника, что привело к их победному голу.
🗣 @DanielRiolo "Pourquoi Luis Enrique vient se mettre dans l'embarras avec le choix des gardiens ? Il vient de perdre Donnarumma." pic.twitter.com/oofYLk5qbT— After Foot RMC (@AfterRMC) November 26, 2024
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