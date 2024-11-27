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  4. «Он выглядел смешно». Журналист уничтожил российского кипера ПСЖ
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 13:51 |
828
1

«Он выглядел смешно». Журналист уничтожил российского кипера ПСЖ

Даниэль Риоло подверг жесткой критике Матвея Сафонова

27 ноября 2024, 13:51 |
828
1
«Он выглядел смешно». Журналист уничтожил российского кипера ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал российского вратаря «Пари-Сен Жермен» Матвея Сафонова за матч против мюнхенской «Баварии» (0:1) в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

«Сейвы, которые делает Сафонов, Доннарумма также делает в каждом матче. Проблема не в ошибке, зачем вообще позориться в этих играх с голкиперами? Поставил одного, потом другого. Теперь Луис Энрике потерял Доннарумму.

Зачем это было делать? Вы же не привели Зеппа Майера или Льва Яшина. Вы привели Сафонова, экс-вратаря «краснодара»! Если говорить о голе, то он выглядел смешно».

Напомним, в игре против «Баварии» представитель страны-террориста ошибся во время углового соперника, что привело к их победному голу.

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов Бавария - ПСЖ Матвей Сафонов Джанлуиджи Доннарумма Луис Энрике
Дмитро Вербинський Источник: RMC Sport
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Saar
Це не воротар - дно дніщенське. І не людина- а підар-орк!
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