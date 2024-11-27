Названы лучшие игрок и тренер 14-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 14 тура УПЛ.

Лучшим игроком 14-го тура назвали полузащитника Виталия Буяльского – героя матча Динамо с Черноморцем (3:1).

Лучшим тренером 14-го тура группа из 31 эксперта признала Юрия Максимова, во главе Ворсклы победившего ЛНЗ (2:0).

В топ-5 игроков вошли Александр Зубков (Шахтер), Эгиналду (Шахтер), Георгий Ермаков (Александрия) и Владимир Маханьков (Кривбасс). В тройке лучших тренеров оказались Олег Шандрук (Верес) и Марино Пушич (Шахтер).

В целом эксперты упоминали 28 футболистов и 9 тренеров на звание героев 14-го тура, а также 63 кандидата в символическую сборную.

Символическая сборная 14-го тура УПЛ

Вратарь: Владимир Маханьков (Кривбасс)

Защитники: Иван Дибанго (Кривбасс), Бартол Франьич (Шахтер), Эдуард Сарапий (Полесье), Винисиус Тобиас (Шахтер)

Полузащитники: Эгиналду (Шахтер), Бруниньо (Карпаты), Артем Бондаренко (Шахтер), Виталий Буяльский (Динамо), Александр Зубков (Шахтер)

Нападающий: Самсон Иеде (Ворскла)

Главный тренер: Юрий Максимов (Ворскла)

Запас: Георгий Ермаков (Александрия), Игорь Пердута (Ворскла), Денис Попов (Динамо), Андерсон Джордан (Заря), Денис Мирошниченко (Карпаты), Амвросий Чачуа (Карпаты), Хуан Альвина Безерра (Александрия), Сергей Мякушко (Ворскла) , Владислав Ванат (Динамо), Филипп Будковский (Заря).