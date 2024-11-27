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27 ноября 2024, 13:14 | Обновлено 27 ноября 2024, 14:05
558
0

Объявлен состав Динамо U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА

Киевский клуб сыграет против команды «2 Коррику U-19»

27 ноября 2024, 13:14 | Обновлено 27 ноября 2024, 14:05
558
0
Объявлен состав Динамо U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
ФК Динамо Киев

27 ноября будет сыгран первый матч третьего раунда Юношеской лиги УЕФА между «Динамо» U-19 и «2 Коррику» U-19.

Матч состоится в польском городе Сталевая Воля. Начнется поединок в 14:00 по Киеву.

Стартовый состав «Динамо» U-19 на матч против «2 Коррику» U-19

«Динамо» U-19: Суркис (к), Захарченко, Сизонюк, Кремчанин, Пономаренко, Коробов, Ищенко, Дикий, Саленко, Андрейко, Осипенко.

Запас: Гудыменко, Пеикришвили, Белый, Лобко, Шевченко, Озимай, Люсин, Губенко.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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