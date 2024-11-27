Молодежные турниры27 ноября 2024, 13:14 | Обновлено 27 ноября 2024, 14:05
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Объявлен состав Динамо U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Киевский клуб сыграет против команды «2 Коррику U-19»
27 ноября 2024, 13:14 | Обновлено 27 ноября 2024, 14:05
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27 ноября будет сыгран первый матч третьего раунда Юношеской лиги УЕФА между «Динамо» U-19 и «2 Коррику» U-19.
Матч состоится в польском городе Сталевая Воля. Начнется поединок в 14:00 по Киеву.
Стартовый состав «Динамо» U-19 на матч против «2 Коррику» U-19
«Динамо» U-19: Суркис (к), Захарченко, Сизонюк, Кремчанин, Пономаренко, Коробов, Ищенко, Дикий, Саленко, Андрейко, Осипенко.
Запас: Гудыменко, Пеикришвили, Белый, Лобко, Шевченко, Озимай, Люсин, Губенко.
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