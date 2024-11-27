Объявлен состав Динамо U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА

27 ноября будет сыгран первый матч третьего раунда Юношеской лиги УЕФА между «Динамо» U-19 и «2 Коррику» U-19.

Матч состоится в польском городе Сталевая Воля. Начнется поединок в 14:00 по Киеву.

Стартовый состав «Динамо» U-19 на матч против «2 Коррику» U-19

«Динамо» U-19: Суркис (к), Захарченко, Сизонюк, Кремчанин, Пономаренко, Коробов, Ищенко, Дикий, Саленко, Андрейко, Осипенко.

Запас: Гудыменко, Пеикришвили, Белый, Лобко, Шевченко, Озимай, Люсин, Губенко.