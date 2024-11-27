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  4. ФОТО. «Шаг за шагом». Степанов отреагировал на дебют в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 12:28 |
367
0

ФОТО. «Шаг за шагом». Степанов отреагировал на дебют в Лиге чемпионов

Артем Степанов дебютировал за «Байер»

27 ноября 2024, 12:28 |
367
0
ФОТО. «Шаг за шагом». Степанов отреагировал на дебют в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Украинский форвард «Байера» Артем Степанов поделился эмоциями от дебюта за основную команду в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против РБ Зальцбург (5:0).

«Шаг за шагом», – лаконично написал Степанов в Instagram.

Своим дебютом Степанов сразу вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Артем стал самым молодым украинцем, сыгравшим на турнире.

Ранее сообщалось, что наставник «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на дебютную игру Степанова в Лиге чемпионов.

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Артем Степанов Байер Лига чемпионов РБ Зальцбург
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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