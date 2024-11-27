ФОТО. «Шаг за шагом». Степанов отреагировал на дебют в Лиге чемпионов

Украинский форвард «Байера» Артем Степанов поделился эмоциями от дебюта за основную команду в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против РБ Зальцбург (5:0).

«Шаг за шагом», – лаконично написал Степанов в Instagram.

Своим дебютом Степанов сразу вписал свое имя в историю Лиги чемпионов. Артем стал самым молодым украинцем, сыгравшим на турнире.

Ранее сообщалось, что наставник «Байера» Хаби Алонсо отреагировал на дебютную игру Степанова в Лиге чемпионов.