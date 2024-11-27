Матч за чемпионство? Ботафого и Палмейрас сразились за первое место
Клубам осталось провести по две игры
В ночь с 26 на 27 ноября в чемпионате Бразилии по футболу был сыгран матч 36-го тура, в котором встретились «Палмейрас» и «Ботафого».
Перед поединком команды имели одинаковое количество баллов (по 70) и занимали первые две позиции. «Палмейрас» опережал своего конкурента только по лучшей разнице мячей.
На 19-й минуте счет открыли гости – гол забил полузащитник Грегоре. На 70-й минуте ситуация для хозяев ухудшилась из-за удаления защитника Маркоса Роча. «Ботафого» воспользовался таким подарком и забил еще дважды. «Палмейрас» смог ответить голом на 90+3-й минуте, который ничего не решал.
«Ботафого» возглавил турнирную таблицу и обогнал «Палмейрас» на три балла. До конца чемпионата клубам осталось провести по две игры.
В прошлом сезоне «Ботафого» долго лидировал в чемпионате, однако начал терять баллы в последних турах и отдал чемпионство «Палмейрасу». Повторится ли на этот раз такая ситуация?
Чемпионат Бразилии, 36-й тур. 27 ноября
Палмейрас – Ботафого – 1:3
Голы: Риос, 90+3 – Грегоре, 19, Саварино, 73, Адриелсон, 89
Удаление: Маркос Роча, 70
Видеообзор матча:
Vivendo esse momento lindo 🎶🎙️🤩 #Botafogo pic.twitter.com/TB8YkZJJ6R— Botafogo F.R. (@Botafogo) November 27, 2024
События матча
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