В ночь с 26 на 27 ноября в чемпионате Бразилии по футболу был сыгран матч 36-го тура, в котором встретились «Палмейрас» и «Ботафого».

Перед поединком команды имели одинаковое количество баллов (по 70) и занимали первые две позиции. «Палмейрас» опережал своего конкурента только по лучшей разнице мячей.

На 19-й минуте счет открыли гости – гол забил полузащитник Грегоре. На 70-й минуте ситуация для хозяев ухудшилась из-за удаления защитника Маркоса Роча. «Ботафого» воспользовался таким подарком и забил еще дважды. «Палмейрас» смог ответить голом на 90+3-й минуте, который ничего не решал.

«Ботафого» возглавил турнирную таблицу и обогнал «Палмейрас» на три балла. До конца чемпионата клубам осталось провести по две игры.

В прошлом сезоне «Ботафого» долго лидировал в чемпионате, однако начал терять баллы в последних турах и отдал чемпионство «Палмейрасу». Повторится ли на этот раз такая ситуация?

Чемпионат Бразилии, 36-й тур. 27 ноября

Палмейрас – Ботафого – 1:3

Голы: Риос, 90+3 – Грегоре, 19, Саварино, 73, Адриелсон, 89

Удаление: Маркос Роча, 70

Видеообзор матча: