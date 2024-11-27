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Чемпионат Бразилии
Палмейрас
27.11.2024 02:30 – FT 1 : 3
Ботафого
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Бразилия
27 ноября 2024, 11:51 | Обновлено 27 ноября 2024, 12:10
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0

Матч за чемпионство? Ботафого и Палмейрас сразились за первое место

Клубам осталось провести по две игры

27 ноября 2024, 11:51 | Обновлено 27 ноября 2024, 12:10
215
0
Матч за чемпионство? Ботафого и Палмейрас сразились за первое место
Getty Images/Global Images Ukraine.

В ночь с 26 на 27 ноября в чемпионате Бразилии по футболу был сыгран матч 36-го тура, в котором встретились «Палмейрас» и «Ботафого».

Перед поединком команды имели одинаковое количество баллов (по 70) и занимали первые две позиции. «Палмейрас» опережал своего конкурента только по лучшей разнице мячей.

На 19-й минуте счет открыли гости – гол забил полузащитник Грегоре. На 70-й минуте ситуация для хозяев ухудшилась из-за удаления защитника Маркоса Роча. «Ботафого» воспользовался таким подарком и забил еще дважды. «Палмейрас» смог ответить голом на 90+3-й минуте, который ничего не решал.

«Ботафого» возглавил турнирную таблицу и обогнал «Палмейрас» на три балла. До конца чемпионата клубам осталось провести по две игры.

В прошлом сезоне «Ботафого» долго лидировал в чемпионате, однако начал терять баллы в последних турах и отдал чемпионство «Палмейрасу». Повторится ли на этот раз такая ситуация?

Чемпионат Бразилии, 36-й тур. 27 ноября

Палмейрас – Ботафого – 1:3

Голы: Риос, 90+3 – Грегоре, 19, Саварино, 73, Адриелсон, 89

Удаление: Маркос Роча, 70

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ричард Риос (Палмейрас).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Адриэлсон (Ботафого).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Джефферсон Саварино (Ботафого).
70’
Маркос Роха (Палмейрас) получает красную карточку.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Грегоре (Ботафого).
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чемпионат Бразилии по футболу Ботафого Палмейрас видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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