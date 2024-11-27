Реал продемонстрировал совместное фото Лунина и Куртуа
Вратари мадридского клуба готовятся к матчу Лиги чемпионов
27 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Ливерпуль» и испанский «Реал».
В турнирной таблице команды находятся достаточно далеко друг от друга. «Мерсисайдцы» имеют 12 баллов и идут на третьем месте, однако в случае победы вернут себе лидерство в таблице. Мадридский клуб набрал 6 очков и занимает 21 место.
Накануне поединка пресс-служба испанского клуба опубликовала совместное фото своих вратарей – Тибо Куртуа и Андрея Лунина. Пока неизвестно, кто будет защищать ворота «сливочных», но специалисты считают, что больше шансов сыграть у бельгийского голкипера.
Ранее бывший испанский вратарь Аррибас прокомментировал конкуренцию в «Реале».
🧤 @ThibautCourtois— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 26, 2024
🧤 @AndreyLunin13#UCL pic.twitter.com/7V0GerTMY1
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