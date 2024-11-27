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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 11:27 | Обновлено 27 ноября 2024, 12:25
1421
0

Реал продемонстрировал совместное фото Лунина и Куртуа

Вратари мадридского клуба готовятся к матчу Лиги чемпионов

27 ноября 2024, 11:27 | Обновлено 27 ноября 2024, 12:25
1421
0
Реал продемонстрировал совместное фото Лунина и Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

27 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Ливерпуль» и испанский «Реал».

В турнирной таблице команды находятся достаточно далеко друг от друга. «Мерсисайдцы» имеют 12 баллов и идут на третьем месте, однако в случае победы вернут себе лидерство в таблице. Мадридский клуб набрал 6 очков и занимает 21 место.

Накануне поединка пресс-служба испанского клуба опубликовала совместное фото своих вратарей – Тибо Куртуа и Андрея Лунина. Пока неизвестно, кто будет защищать ворота «сливочных», но специалисты считают, что больше шансов сыграть у бельгийского голкипера.

Ранее бывший испанский вратарь Аррибас прокомментировал конкуренцию в «Реале».

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Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль Ливерпуль - Реал Тибо Куртуа Андрей Лунин
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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