Бывший испанский вратарь: «Куртуа? Лунин сражается с монстром»
Рауль Аррибас оценил перспективы украинского вратаря в мадридском «Реале»
Бывший испанский вратарь Рауль Аррибас прокомментировал конкуренцию между вратарями мадридского «Реала» – Тибо Куртуа и Андреем Луниным:
«Возвращение Куртуа – это плохая новость для Лунина. Тибо, возможно, является лучшим вратарем в мире. Но тень таких вратарей, как Куртуа, Тер Штегена или Касильяса в свое время, слишком велика. Лунин – отличный вратарь, но часто проигрывает в сравнении, ведь ему приходится сражаться с монстром», – подытожил Аррибас.
В активе Куртуа – 13 матчей, 10 пропущенных голов, в 5 матчах он сохранил ворота сухими.
Лунин текущем сезоне провел за «Реал» 5 матчей, пропустил 8 голов, в 2 поединках не пропускал.
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