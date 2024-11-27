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  4. Бывший испанский вратарь: «Куртуа? Лунин сражается с монстром»
Испания
27 ноября 2024, 09:29 |
549
0

Бывший испанский вратарь: «Куртуа? Лунин сражается с монстром»

Рауль Аррибас оценил перспективы украинского вратаря в мадридском «Реале»

27 ноября 2024, 09:29 |
549
0
Бывший испанский вратарь: «Куртуа? Лунин сражается с монстром»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший испанский вратарь Рауль Аррибас прокомментировал конкуренцию между вратарями мадридского «Реала» – Тибо Куртуа и Андреем Луниным:

«Возвращение Куртуа – это плохая новость для Лунина. Тибо, возможно, является лучшим вратарем в мире. Но тень таких вратарей, как Куртуа, Тер Штегена или Касильяса в свое время, слишком велика. Лунин – отличный вратарь, но часто проигрывает в сравнении, ведь ему приходится сражаться с монстром», – подытожил Аррибас.

В активе Куртуа – 13 матчей, 10 пропущенных голов, в 5 матчах он сохранил ворота сухими.

Лунин текущем сезоне провел за «Реал» 5 матчей, пропустил 8 голов, в 2 поединках не пропускал.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин
Микола Титюк Источник: AS
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