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  4. «Нужно взять три очка». Мичел – про предстоящий матч Жироны со Штурмом
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 23:29 |
77
0

«Нужно взять три очка». Мичел – про предстоящий матч Жироны со Штурмом

Мичел высказался касательно предстоящего матча каталонского клуба в Лиге чемпионов

26 ноября 2024, 23:29 |
77
0
«Нужно взять три очка». Мичел – про предстоящий матч Жироны со Штурмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел назвал цели своей команды на предстоящий матч против «Штурма» в 5-ом туре Лиги чемпионов:

«Он не является решающим, но очень важен. Самый важный до конца года? Нет, ведь нужно набирать очки в лиге и сыграть еще один тур в Лиге чемпионов. Очевидно, если посмотреть на календарь, который нас ждет впереди, взять три очка в этом матче – ключевая задача. У нас пока что только три очка, ощущения хорошие, и мы хотим продолжать в том же духе».

«Мы попытаемся навязать свою игру, но это то, к чему мы всегда стремимся. Слово «фавориты» перед матчем для меня ничего не значит – ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Нужно подготовиться к игре, у меня есть свои инструменты, и я знаю, что они еще не выиграли ни одного матча, но в отдельном матче может произойти что угодно».

Команда Виктора Цыганкова занимает 29-ое место в турнирной таблице Лиги чемпионов после 4 сыгранных матчей.

Мичел обратился к журналистам в контексте Довбика.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Штурм Грац Виктор Цыганков Лига чемпионов
Данііл Киріяка Источник: Marca
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