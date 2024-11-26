Новый тренер Месси забил с ним в сумме 693 гола в Барсе. Но есть нюанс
«Интер Майами» объявил о назначении Хавьера Маскерано на пост главного тренера
26 октября 2024 года американский футбольный клуб «Интер Майами» официально объявил о назначении нового главного тренера.
Хавьер Маскерано, известный аргентинский футболист, подписал контракт с командой до 2027 года.
Важно отметить, что Маскерано теперь будет тренировать команду, в которой уже играют несколько его бывших одноклубников по «Барселоне»: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. В составе клуба также присутствует украинский защитник Сергей Кривцов.
Однако более интересным является факт наличия аргентинской связки Месси-Маскерано. В каталонской команде они на двоих забили 693 гола (из низ 692 принадлежат Лионелю).
ВИДЕО. Единственный гол Маскерано за Барселону
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ожидается, что Эрлинг заменит Роберта Левандовски
Наставник ФСК Мариуполь прокомментировал финансовые трудности команды