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  4. Новый тренер Месси забил с ним в сумме 693 гола в Барсе. Но есть нюанс
Major League Soccer
26 ноября 2024, 20:27 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:13
1698
1

Новый тренер Месси забил с ним в сумме 693 гола в Барсе. Но есть нюанс

«Интер Майами» объявил о назначении Хавьера Маскерано на пост главного тренера 

26 ноября 2024, 20:27 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:13
1698
1
Новый тренер Месси забил с ним в сумме 693 гола в Барсе. Но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Хавьер Маскерано

26 октября 2024 года американский футбольный клуб «Интер Майами» официально объявил о назначении нового главного тренера.

Хавьер Маскерано, известный аргентинский футболист, подписал контракт с командой до 2027 года.

Важно отметить, что Маскерано теперь будет тренировать команду, в которой уже играют несколько его бывших одноклубников по «Барселоне»: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. В составе клуба также присутствует украинский защитник Сергей Кривцов.

Однако более интересным является факт наличия аргентинской связки Месси-Маскерано. В каталонской команде они на двоих забили 693 гола (из низ 692 принадлежат Лионелю).

ВИДЕО. Единственный гол Маскерано за Барселону

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Барселона Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Хавьер Маскерано назначение тренера Интер Майами
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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Oleg_Yurchenko
Знаєте, тут багато користувачів скаржились на заголовки та текст новин. Але після такої новини я тепер цією помийкою користуватись точно перестану.
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