Новый тренер Месси забил с ним в сумме 693 гола в Барсе. Но есть нюанс

26 октября 2024 года американский футбольный клуб «Интер Майами» официально объявил о назначении нового главного тренера.

Хавьер Маскерано, известный аргентинский футболист, подписал контракт с командой до 2027 года.

Важно отметить, что Маскерано теперь будет тренировать команду, в которой уже играют несколько его бывших одноклубников по «Барселоне»: Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. В составе клуба также присутствует украинский защитник Сергей Кривцов.

Однако более интересным является факт наличия аргентинской связки Месси-Маскерано. В каталонской команде они на двоих забили 693 гола (из низ 692 принадлежат Лионелю).

ВИДЕО. Единственный гол Маскерано за Барселону