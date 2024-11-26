Сделал хет-трик в ворота Манчестер Сити. Барселона нашла замену Левандовски

Шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш может стать игроком «Барселоны», сообщает SPORT.

Идея каталонского клуба заключается в том, что они подпишут 26-летнего нападающего летом за 70 миллионов евро и оставят еще на год в аренде в «Спортинге», а после окончания контракта Роберта Левандовски швед приедет на «Камп Ноу». Но «Барселона» это не единственный клуб, который интересуется Виктором.

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 19 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 4 ассиста.

«Реал» хочет подписать лидера «Спортинга».