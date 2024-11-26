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  4. Сделал хет-трик в ворота Манчестер Сити. Барселона нашла замену Левандовски
Испания
26 ноября 2024, 19:35 |
820
0

Сделал хет-трик в ворота Манчестер Сити. Барселона нашла замену Левандовски

Виктор Дьекереш может стать игроком «сине-гранатовых»

26 ноября 2024, 19:35 |
820
0
Сделал хет-трик в ворота Манчестер Сити. Барселона нашла замену Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш может стать игроком «Барселоны», сообщает SPORT.

Идея каталонского клуба заключается в том, что они подпишут 26-летнего нападающего летом за 70 миллионов евро и оставят еще на год в аренде в «Спортинге», а после окончания контракта Роберта Левандовски швед приедет на «Камп Ноу». Но «Барселона» это не единственный клуб, который интересуется Виктором.

В текущем сезоне Виктор Дьекереш провел 19 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 4 ассиста.

«Реал» хочет подписать лидера «Спортинга».

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Виктор Дьекереш Барселона Спортинг Лиссабон трансферы Ла Лиги трансферы Роберт Левандовски
Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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