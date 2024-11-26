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  4. «В неделю три игры, и две из них – с Динамо». Филиппов – о календаре УПЛ
Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:11
1320
0

«В неделю три игры, и две из них – с Динамо». Филиппов – о календаре УПЛ

Также игрок «Александрии» дал оценку матчу с «Вересом»

26 ноября 2024, 17:31 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:11
1320
0
«В неделю три игры, и две из них – с Динамо». Филиппов – о календаре УПЛ
ФК Александрия. Александр Филиппов

Форвард «Александрии» Александр Филиппов, в эксклюзивном интервью Sport.ua, оценил игру команды против «Вереса» (1:1), а также рассказал о следующих матчах с «Динамо» в Премьер-лиге Украины.

«Действительно, сейчас остались важные матчи. Нам нужно сыграть последний отрезок перед зимней паузой. С «Вересом» сыграли вничью. Это тяжелый и неуступчивый соперник. Очень непросто с ними играть на выезде.

Я думаю, по тому, как складывалась игра, ничья 1:1 – это неплохой для нас результат. У нас не все получалось, особенно в первом тайме. Но будем надеяться на позитивные результаты в будущих поединках.

Впереди нас ожидает не менее важная и тяжелая игра с «Черноморцем». Будем готовиться к поединку с одесситами. Затем у нас будет такой насыщенный график. Будет за неделю три матча, два из которых с «Динамо».

Будем готовиться. Я думаю, все будет хорошо! Физически мы готовы. Главное, с холодной головой подойти к этим играм и все будет хорошо. Все работают на все сто процентов».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Александр Филиппов Динамо Киев Александрия - Динамо Верес Ровно Верес - Александрия инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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