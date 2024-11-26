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  4. От Миколенко к Лунину. Английский талант может перейти в мадридский Реал
Англия
26 ноября 2024, 18:58 |
798
0

От Миколенко к Лунину. Английский талант может перейти в мадридский Реал

Джарред Брантвейт может стать игроком «сливочных»

26 ноября 2024, 18:58 |
798
0
От Миколенко к Лунину. Английский талант может перейти в мадридский Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Джарред Брантвэйт

Английский защитник «Эвертона» Джарред Брантвэйт может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Team Talk.

22-летний защитник имеет контракт до лета 2027-го года, но «ириски» рискуют потерять игрока уже в ближайшее время. Англичанин привлекает множество топовых клубов. «Бланкос» могут попробовать подписать игрока зимой. Карло Анчелотти имеет опыт работы с английский игроком.

Если данный трансфер состоится, то Джарред сменит одного украинского партнера на другого: вместо Виталия Миколенко в «Эвертоне» партнером англичанина станет Андрей Лунин в «Реале».

В текущем сезоне Джарред Брантвэйт провел 5 матчей на клубном уровне, без результативных действий.

«Эвертон» сыграл вничью с «Брентфордом».

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Джарред Брантуэйт Эвертон Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Андрей Лунин Виталий Миколенко
Данііл Киріяка Источник: TeamTalk
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