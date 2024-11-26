От Миколенко к Лунину. Английский талант может перейти в мадридский Реал
Джарред Брантвейт может стать игроком «сливочных»
Английский защитник «Эвертона» Джарред Брантвэйт может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Team Talk.
22-летний защитник имеет контракт до лета 2027-го года, но «ириски» рискуют потерять игрока уже в ближайшее время. Англичанин привлекает множество топовых клубов. «Бланкос» могут попробовать подписать игрока зимой. Карло Анчелотти имеет опыт работы с английский игроком.
Если данный трансфер состоится, то Джарред сменит одного украинского партнера на другого: вместо Виталия Миколенко в «Эвертоне» партнером англичанина станет Андрей Лунин в «Реале».
В текущем сезоне Джарред Брантвэйт провел 5 матчей на клубном уровне, без результативных действий.
«Эвертон» сыграл вничью с «Брентфордом».
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