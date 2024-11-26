«В этой игре главное – победа». Филиппов – о матче Албания – Украина

Нападающий «Александрии» Александр Филиппов, в эксклюзивном интервью Sport.ua, рассказал о матче 6-го тура Лиги наций, где Украина на выезде победила Албанию (2:1).

«Я думаю, что и сами футболисты понимают, что игра со сборной Албании была тяжелая. Конечно же, как и всем, мне понравился первый тайм. Молодцы ребята в том плане, что полностью разобрали соперника. Они сыграли агрессивно, забили два хороших гола.

Наши футболисты очень хорошо действовали с мячом и успевали также перестраиваться на поле без мяча. Во втором тайме было больше давления со стороны Албании, потому что им надо было отыгрываться.

Где-то не все получалось у нашей сборной. Но главное, что была достигнута победа. Это была такая эмоциональная игра. Главное, что была добыта победа в этой встрече. Естественно, есть над чем работать. Поэтому, я думаю, тренерский штаб проанализирует все моменты, чтобы не допускать в будущем ошибок»