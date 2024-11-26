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  4. «В этой игре главное – победа». Филиппов – о матче Албания – Украина
Лига наций
26 ноября 2024, 17:10 | Обновлено 26 ноября 2024, 17:17
264
0

«В этой игре главное – победа». Филиппов – о матче Албания – Украина

По мнению украинского футболиста, качество отходило на второй план

26 ноября 2024, 17:10 | Обновлено 26 ноября 2024, 17:17
264
0
«В этой игре главное – победа». Филиппов – о матче Албания – Украина
ФК Александрия. Александр Филиппов

Нападающий «Александрии» Александр Филиппов, в эксклюзивном интервью Sport.ua, рассказал о матче 6-го тура Лиги наций, где Украина на выезде победила Албанию (2:1).

«Я думаю, что и сами футболисты понимают, что игра со сборной Албании была тяжелая. Конечно же, как и всем, мне понравился первый тайм. Молодцы ребята в том плане, что полностью разобрали соперника. Они сыграли агрессивно, забили два хороших гола.

Наши футболисты очень хорошо действовали с мячом и успевали также перестраиваться на поле без мяча. Во втором тайме было больше давления со стороны Албании, потому что им надо было отыгрываться.

Где-то не все получалось у нашей сборной. Но главное, что была достигнута победа. Это была такая эмоциональная игра. Главное, что была добыта победа в этой встрече. Естественно, есть над чем работать. Поэтому, я думаю, тренерский штаб проанализирует все моменты, чтобы не допускать в будущем ошибок»

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Лига наций женская сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина инсайд Александр Филиппов Александрия
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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