200 тысяч евро за аплодисменты. Сумасшедший контракт Неймара

Тренер академии «Кристал Пэлас» Льюис Браун рассказал про невероятный пункт контракта между бразильским вингером Неймаром и «ПСЖ»:

«Самое невероятное условие контракта, о котором я слышал, было в контракте Неймара. Я был на тренерских курсах, я общался с представителем «ПСЖ». Он сказал мне, что в контракте Неймара есть опция, согласно которой, каждый раз когда он подойдет к фанатскому сектору после матча и похлопает, он получает 200 тысяч евро».

Неймар провел в «ПСЖ» 6 лет, сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 ассистов. Сейчас бразилец выступает за «Аль-Хиляль».

Неймар может стать партнером Месси.