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Франция
26 ноября 2024, 17:00 | Обновлено 26 ноября 2024, 17:20
981
2

200 тысяч евро за аплодисменты. Сумасшедший контракт Неймара

Льюис Браун про удивительный пункт контракта Неймара и «ПСЖ»

26 ноября 2024, 17:00 | Обновлено 26 ноября 2024, 17:20
981
2
200 тысяч евро за аплодисменты. Сумасшедший контракт Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Тренер академии «Кристал Пэлас» Льюис Браун рассказал про невероятный пункт контракта между бразильским вингером Неймаром и «ПСЖ»:

«Самое невероятное условие контракта, о котором я слышал, было в контракте Неймара. Я был на тренерских курсах, я общался с представителем «ПСЖ». Он сказал мне, что в контракте Неймара есть опция, согласно которой, каждый раз когда он подойдет к фанатскому сектору после матча и похлопает, он получает 200 тысяч евро».

Неймар провел в «ПСЖ» 6 лет, сыграл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 ассистов. Сейчас бразилец выступает за «Аль-Хиляль».

Неймар может стать партнером Месси.

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Неймар ПСЖ Аль-Хиляль чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Кристал Пэлас чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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OKs100
Молодец, он смог монетизировать свои отношения с фанатами, а другие футболисты вынуждены это делать после матча, но им за эти усилия никто не платит.
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+1
Андрій Заліщук
Або це якийсь прикол або керівництво ПСЖ реально дуралеї повні...цікаво як там той воротар їхній кацап Сафонов, не обісрався ще там?
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0
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