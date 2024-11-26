Экс-игрок сборной Украины рассказал, как Шахтер может обыграть ПСВ в ЛЧ

Бывший футболист национальной сборной Украины Денис Олейник, в свое время поигравший в чемпионате Нидерландов, озвучил свой прогноз на матч «Шахтера» против ПСВ в 5 туре Лиги чемпионов.

«Недостатки, на которых можно ловить оппонента, есть у всех команд. Но в Лиге чемпионов ПСВ хорошую игру демонстрировал. «Шахтер» располагает сильными индивидуально игроками. Интересно будет посмотреть.

В «Шахтере» наверняка изучали ПСВ, как играть против команд с высокой интенсивностью. Петер никогда не отходит от своего футбола – играть в яркий, атакующий, увлекательный футбол, о чем хорошо знают тренеры дончан.

Мы с «Витессом» могли проиграть игру, но после матчей для него было важно, как мы сыграли, и перенести этот опыт на следующие игры.

Очки можно взять с любой командой. Игра с «Арсеналом» показала, что при другом стечении обстоятельств можно было привезти ничью. Я уверен, что тренеры «Шахтера» будут требовать от футболистов максимально настраиваться.

За исключением «Аталанты», «Шахтер» каждому из соперников по Лиге чемпионов давал бой. Шансы будут с ПСВ, «Брестом», «Баварией» и Дортмундом. Надо верить, отдавать все силы и надеяться на нрав», – заявил Олейник.

Матч «Шахтер» – ПСВ запланирован на завтра, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.