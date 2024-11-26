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  4. Динамо отправилось в Германию на матч Лиги Европы с Викторией
Лига Европы
26 ноября 2024, 16:24 |
570
2

Динамо отправилось в Германию на матч Лиги Европы с Викторией

Формально домашний матч против чешского клуба состоится в немецком Гамбурге

26 ноября 2024, 16:24 |
570
2
Динамо отправилось в Германию на матч Лиги Европы с Викторией
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» в соцсетях опубликовало фотографии, где команда добралась до Польши на поезде.

Далее команду ждет продолжение путешествия в Гамбург, ведь именно этот город является номинально домашним для киевского клуба в еврокубках.

Киевское «Динамо» проведет матч 5-го тура Лиги Европы против «Виктории» из Пльзени.

Между собой клубы встречались лишь в товарищеских матчах.

В 2015 году команды разошлись со счетом 1:1. За чехов тогда забил Франтишек Райторал, который, к сожалению, умер в 2017 году. За киевское «Динамо» отличился португальский легионер Мигель Велозу.

В 2018 году в контрольном матче уже динамовцы праздновали победу. Голы за киевлян записали на свой счет Виталий Буяльский и Евгений Смирный.

Матч 5-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Викторией» состоится 28 ноября в 19:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что донецкий «Шахтер» прибыл в Эйндховен на игру против ПСВ в 5-м туре Лиги чемпионов.

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Лига Европы Динамо Киев Виктория Пльзень Виталий Буяльский
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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дыряво с пердя 🤣
Задача забить гол, и сберечь дыр очку
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+1
Перець
тільки перемоги 
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