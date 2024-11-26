Динамо отправилось в Германию на матч Лиги Европы с Викторией

Киевское «Динамо» в соцсетях опубликовало фотографии, где команда добралась до Польши на поезде.

Далее команду ждет продолжение путешествия в Гамбург, ведь именно этот город является номинально домашним для киевского клуба в еврокубках.

Киевское «Динамо» проведет матч 5-го тура Лиги Европы против «Виктории» из Пльзени.

Между собой клубы встречались лишь в товарищеских матчах.

В 2015 году команды разошлись со счетом 1:1. За чехов тогда забил Франтишек Райторал, который, к сожалению, умер в 2017 году. За киевское «Динамо» отличился португальский легионер Мигель Велозу.

В 2018 году в контрольном матче уже динамовцы праздновали победу. Голы за киевлян записали на свой счет Виталий Буяльский и Евгений Смирный.

Матч 5-го тура Лиги Европы между «Динамо» и «Викторией» состоится 28 ноября в 19:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что донецкий «Шахтер» прибыл в Эйндховен на игру против ПСВ в 5-м туре Лиги чемпионов.