«Интер должен был выиграть финал ЛЧ». Артета – про Лигу Чемпионов

Испанский тренер «Арсенала» Микель Артета дал пресс-конференцию перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов против «Спортинга»:

«Я думаю, что мы делаем правильные шаги, смотря на игру с «Интером», командой, которая доминировала в своей лиге и дошла до финала Лиги чемпионов в 2023, который они должны были выиграть, играя и доминируя в том матче».

«Нам нужно быть более безжалостными и более эффективными в штрафной соперника. Тогда мы сможем увезти отсюда 3 очка».

«Спортинг движется невероятно. Дело не только в игроках, качестве и организации, а и в командной энергии. Завтра нам предстоит большая задача – приехать сюда, заявить о себе и показать, что мы способны противостоять такому сопернику. Будем собой – выиграем игру».

«Арсенал» хочет подписать Мудрика.