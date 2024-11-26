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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 16:40 | Обновлено 26 ноября 2024, 16:42
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0

«Интер должен был выиграть финал ЛЧ». Артета – про Лигу Чемпионов

Микель Артета дал пресс-конференцию перед предстоящим матчем с «Спортингом»

26 ноября 2024, 16:40 | Обновлено 26 ноября 2024, 16:42
195
0
«Интер должен был выиграть финал ЛЧ». Артета – про Лигу Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский тренер «Арсенала» Микель Артета дал пресс-конференцию перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов против «Спортинга»:

«Я думаю, что мы делаем правильные шаги, смотря на игру с «Интером», командой, которая доминировала в своей лиге и дошла до финала Лиги чемпионов в 2023, который они должны были выиграть, играя и доминируя в том матче».

«Нам нужно быть более безжалостными и более эффективными в штрафной соперника. Тогда мы сможем увезти отсюда 3 очка».

«Спортинг движется невероятно. Дело не только в игроках, качестве и организации, а и в командной энергии. Завтра нам предстоит большая задача – приехать сюда, заявить о себе и показать, что мы способны противостоять такому сопернику. Будем собой – выиграем игру».

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Микель Артета Арсенал Лондон Интер Милан Спортинг Лиссабон Лига чемпионов пресс-конференция
Данііл Киріяка Источник: France24
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