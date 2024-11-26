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  4. Вернидуб готов отпустить лидера Кривбасса. Известно, при каких условиях
Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 15:57 | Обновлено 26 ноября 2024, 16:23
866
0

Вернидуб готов отпустить лидера Кривбасса. Известно, при каких условиях

Иван Дибанго может сменить клубную прописку

26 ноября 2024, 15:57 | Обновлено 26 ноября 2024, 16:23
866
0
Вернидуб готов отпустить лидера Кривбасса. Известно, при каких условиях
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб назвал легионера, с которым готов попрощаться в ближайшее трансферное окно. Специалист заявил, что клуб готов отпустить Ивана Дибанго.

«Дибанго, думаю, следующий. Все равно, если на него сейчас будет какой-нибудь зимой спрос – никто его не будет держать. Я сам сказал, что если есть неплохое предложение, которое устраивает и клуб – почему нет?

Есть наши украинцы, которые неплохие. Мне очень нравятся Кузык, Микитишин, Драмбаев очень нравится. Надо время, чтобы они стабилизировались, показывали ту игру, которую нужно. Они все молодые, по 21 году, поэтому у них все только начинается. Я очень на это надеюсь», – сказал тренер.

В нынешнем сезоне Дибанго провел за «Кривбасс» девять матчей, на его счету три ассиста. Контракт Дибанго с «Кривбассом» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в 1,8 миллиона евро.

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Иван Дибанго Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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