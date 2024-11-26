ВИДЕО. Фанаты Полесья наехали на Ашура после матча против Зари в УПЛ

Житомирское «Полесье» в очередной раз не смогло одержать победу в матче украинской Премьер-лиги. Подопечные Имада Ашура расписали результативную ничью с луганской «Зарей» в матче 14 тура чемпионата.

После игры специалист подошел к фанатской трибуне «волков», где получил «на орехи» от болельщиков. Фрагмент диалога попал на видео.

- Ашур, мы в Александрии говорили: сколько еще времени? Мы готовы ехать за вами в любую точку Украины. Дайте нам результат!

— Мы абсолютно все, каждый участвующий благодарны за вашу поддержку. Но мы говорили, не раз говорили, после каждого матча, который мы выигрывали, я повторял: мы строимся. Будут моменты взлетевших, и будут такие моменты, как сейчас. К сожалению, мы не можем предсказать результат. А сегодня чего не хватило? Голов.

— Если у вас не получается, нужно что-то менять.

– Эпизоды есть. Либо мы забиваем, либо нет. Мы никогда не будем знать, убьем ли мы сейчас или нет. Но мы создаем эпизоды, и сегодня их было достаточно. Конечно, мы хотим их реализовывать, но мы не можем это проконтролировать. Это игра, – сказал Ашур.

Ранее стало известно, какое прозвище дали Имаду Ашуру игроки «Полесья».