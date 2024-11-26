Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Фанаты Полесья наехали на Ашура после матча против Зари в УПЛ
Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 15:41 |
1281
3

ВИДЕО. Фанаты Полесья наехали на Ашура после матча против Зари в УПЛ

Фанатов не устраивают результаты команды

26 ноября 2024, 15:41 |
1281
3
ВИДЕО. Фанаты Полесья наехали на Ашура после матча против Зари в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

Житомирское «Полесье» в очередной раз не смогло одержать победу в матче украинской Премьер-лиги. Подопечные Имада Ашура расписали результативную ничью с луганской «Зарей» в матче 14 тура чемпионата.

После игры специалист подошел к фанатской трибуне «волков», где получил «на орехи» от болельщиков. Фрагмент диалога попал на видео.

- Ашур, мы в Александрии говорили: сколько еще времени? Мы готовы ехать за вами в любую точку Украины. Дайте нам результат!

— Мы абсолютно все, каждый участвующий благодарны за вашу поддержку. Но мы говорили, не раз говорили, после каждого матча, который мы выигрывали, я повторял: мы строимся. Будут моменты взлетевших, и будут такие моменты, как сейчас. К сожалению, мы не можем предсказать результат. А сегодня чего не хватило? Голов.

— Если у вас не получается, нужно что-то менять.

– Эпизоды есть. Либо мы забиваем, либо нет. Мы никогда не будем знать, убьем ли мы сейчас или нет. Но мы создаем эпизоды, и сегодня их было достаточно. Конечно, мы хотим их реализовывать, но мы не можем это проконтролировать. Это игра, – сказал Ашур.

Ранее стало известно, какое прозвище дали Имаду Ашуру игроки «Полесья».

По теме:
Вернидуб готов отпустить лидера Кривбасса. Известно, при каких условиях
Скрипник назвал форвардов УПЛ, которые могут повторить путь Шевченко
КЕВИН: «Тяжелее всго играть против защитника Александрии»
Имад Ашур Заря Луганск Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье - Заря
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Футбол | 26 ноября 2024, 08:25 1
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Гордон Бэнкс

Новичок Динамо собрал чемоданы и готовится покинуть клуб
Футбол | 25 ноября 2024, 19:11 22
Новичок Динамо собрал чемоданы и готовится покинуть клуб
Новичок Динамо собрал чемоданы и готовится покинуть клуб

Брайан Себальос покинет киевский клуб

Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 26.11.2024, 14:59
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
«Выгнать червей из головы». Сапронов озвучил главную проблему Костюк
Теннис | 26.11.2024, 10:13
«Выгнать червей из головы». Сапронов озвучил главную проблему Костюк
«Выгнать червей из головы». Сапронов озвучил главную проблему Костюк
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Футбол | 25.11.2024, 20:01
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Фанати Полісся вирішили що вони Барселона ?)
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
було йому з вертухи раз прописати і результати миттєві
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
25.11.2024, 08:53 8
Футбол
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
25.11.2024, 07:48
Бокс
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
25.11.2024, 00:04 3
Футбол
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
25.11.2024, 11:55 21
Футбол
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
25.11.2024, 07:23
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
25.11.2024, 00:15 2
Бокс
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем