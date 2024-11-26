Бывший игрок Ромы Петруцци: «Я в восторге от Довбика»

Бывший игрок «Ромы» Фабио Петруцци оценил момент украинского форварда «волков» Артема Довбика в матче 13-го тура Серии А с «Наполи», когда тот пробил в перекладину.

«Довбик? Я в восторге от него, но нападающий, который наносит удар головой и одновременно закрывает глаза, не может терять такие моменты. В таких эпизодах он должен разбивать ворота», – сказал Фабио.

Петруцци выступал за «Рому», «Удинезе», «Брешиа» и «Болонью». В его активе 1 матч в составе сборной Италии.

Ранее Довбика жестко раскритиковал итальянский журналист Уго Трани.