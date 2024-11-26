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Италия
26 ноября 2024, 15:18 |
261
0

Бывший игрок Ромы Петруцци: «Я в восторге от Довбика»

Но Фабио нашел и негатив в игре Артема

26 ноября 2024, 15:18 |
261
0
Бывший игрок Ромы Петруцци: «Я в восторге от Довбика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший игрок «Ромы» Фабио Петруцци оценил момент украинского форварда «волков» Артема Довбика в матче 13-го тура Серии А с «Наполи», когда тот пробил в перекладину.

«Довбик? Я в восторге от него, но нападающий, который наносит удар головой и одновременно закрывает глаза, не может терять такие моменты. В таких эпизодах он должен разбивать ворота», – сказал Фабио.

Петруцци выступал за «Рому», «Удинезе», «Брешиа» и «Болонью». В его активе 1 матч в составе сборной Италии.

Ранее Довбика жестко раскритиковал итальянский журналист Уго Трани.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Наполи Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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