Бывший игрок Ромы Петруцци: «Я в восторге от Довбика»
Но Фабио нашел и негатив в игре Артема
Бывший игрок «Ромы» Фабио Петруцци оценил момент украинского форварда «волков» Артема Довбика в матче 13-го тура Серии А с «Наполи», когда тот пробил в перекладину.
«Довбик? Я в восторге от него, но нападающий, который наносит удар головой и одновременно закрывает глаза, не может терять такие моменты. В таких эпизодах он должен разбивать ворота», – сказал Фабио.
Петруцци выступал за «Рому», «Удинезе», «Брешиа» и «Болонью». В его активе 1 матч в составе сборной Италии.
Ранее Довбика жестко раскритиковал итальянский журналист Уго Трани.
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