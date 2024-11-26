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Англия
26 ноября 2024, 14:47 | Обновлено 26 ноября 2024, 15:00
902
0

Аморим определился с главной трансферной целью во главе Манчестер Юнайтед

Португалец хочет подписать Усмана Диоманде

26 ноября 2024, 14:47 | Обновлено 26 ноября 2024, 15:00
902
0
Аморим определился с главной трансферной целью во главе Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим определился с первым зимним новичком «красных дьяволов». Специалист хочет подписать бывшего подопечного Усмана Диоманде, который сейчас играет за «Спортинг»

Как сообщает издание CaughtOffside, Аморим хочет снова поработать с Диоманде, который должен подойти для перехода команды на схему с тремя защитниками.

Кроме МЮ, Усман заинтересовал «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити». Интересно, что в контракте центрбека прописана клаусула в размере 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Диоманде провел 14 матчей за «Спортинг», в которых не отличался результативными действиями.

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Олег Вахоцкий Источник: Caughtoffside
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