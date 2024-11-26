Аморим определился с главной трансферной целью во главе Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим определился с первым зимним новичком «красных дьяволов». Специалист хочет подписать бывшего подопечного Усмана Диоманде, который сейчас играет за «Спортинг»

Как сообщает издание CaughtOffside, Аморим хочет снова поработать с Диоманде, который должен подойти для перехода команды на схему с тремя защитниками.

Кроме МЮ, Усман заинтересовал «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити». Интересно, что в контракте центрбека прописана клаусула в размере 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Диоманде провел 14 матчей за «Спортинг», в которых не отличался результативными действиями.