В Англии вратарь провел 60 минут на футбольном поле с переломом
Гульельмо Викарио помог «Тоттенхэму» одержать уверенну. победу в матче с «Манчестер Сити»
В английской Премьер-лиге в матче 12-го тура «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Сити» со счетом 4:0. Вратарь гостей Гульельмо Викарио сохранил свои ворота сухими, однако, как оказалось после поединка, травмировался во время матча.
«Я играл 60 минут на футбольном поле со сломанной костью в ноге. Я отдал в этом матче все силы ради победы команды. К сожалению, я не смог избежать операции. Я разочарован тем фактом, что не смогу помочь партнерам некоторое время. Огромная благодарность врачам и всему медицинскому персоналу.
Операция прошла успешно, теперь меня ждет реабилитация. Спасибо болельщикам «Тоттенхэма» за любовь ко мне», – сказал Викарио.
В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает шестое место – в активе команды 19 баллов.
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