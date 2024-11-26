В Англии вратарь провел 60 минут на футбольном поле с переломом

В английской Премьер-лиге в матче 12-го тура «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Сити» со счетом 4:0. Вратарь гостей Гульельмо Викарио сохранил свои ворота сухими, однако, как оказалось после поединка, травмировался во время матча.

«Я играл 60 минут на футбольном поле со сломанной костью в ноге. Я отдал в этом матче все силы ради победы команды. К сожалению, я не смог избежать операции. Я разочарован тем фактом, что не смогу помочь партнерам некоторое время. Огромная благодарность врачам и всему медицинскому персоналу.

Операция прошла успешно, теперь меня ждет реабилитация. Спасибо болельщикам «Тоттенхэма» за любовь ко мне», – сказал Викарио.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает шестое место – в активе команды 19 баллов.