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Англия
26 ноября 2024, 14:06 | Обновлено 26 ноября 2024, 14:47
717
3

В Англии вратарь провел 60 минут на футбольном поле с переломом

Гульельмо Викарио помог «Тоттенхэму» одержать уверенну. победу в матче с «Манчестер Сити»

26 ноября 2024, 14:06 | Обновлено 26 ноября 2024, 14:47
717
3
В Англии вратарь провел 60 минут на футбольном поле с переломом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гульельмо Викарио

В английской Премьер-лиге в матче 12-го тура «Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Сити» со счетом 4:0. Вратарь гостей Гульельмо Викарио сохранил свои ворота сухими, однако, как оказалось после поединка, травмировался во время матча.

«Я играл 60 минут на футбольном поле со сломанной костью в ноге. Я отдал в этом матче все силы ради победы команды. К сожалению, я не смог избежать операции. Я разочарован тем фактом, что не смогу помочь партнерам некоторое время. Огромная благодарность врачам и всему медицинскому персоналу.

Операция прошла успешно, теперь меня ждет реабилитация. Спасибо болельщикам «Тоттенхэма» за любовь ко мне», – сказал Викарио.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает шестое место – в активе команды 19 баллов.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити - Тоттенхэм Гульельмо Викарио
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Saar
Швидкого одужання без рецедивів! Ти потрібен Тотнему і збірній Італії!
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Фанат Шахтаря
Жесть яка... Цілу годину триматися на полі зі зламаною кісткою — це висока витривалість!
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