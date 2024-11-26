ФОТО. Новая девушка звезды ПСЖ – огонь! Их видели в ночном клубе
Марко Асенсио после развода нашел новое увлечение
Нападающий «ПСЖ» и сборной Испании Марко Асенсио нашел новую девушку.
Издание La Lacuernis публикует эксклюзивное видео из одного из мадридских ночных клубов, на котором видно Марко в компании с очаровательной девушкой. СМИ идентифицировали красавицу – это 23-летняя модель Таня Денис, которая известна в Испании за своё участие в рейтинговом шоу «Остров соблазна».
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Журналисты утверждают, что 28-летний футболист целый вечер флиртовал с девушкой и весьма вероятно, что пара уже состоит в отношениях.
Напомним, что Марко расстался со своей женой Сандрой Гарраль минувшим летом после того, как стало известно, что Асенсио изменил своей возлюбленной.
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