Лестер сформировал список кандидатов на пост тренера команды

Представитель Английской Премьер-лиги «Лестер» находится в поисках нового тренера после увольнения Стива Купера.

Представители команды создали список потенциальных кандидатов, в который вошли бывший тренер «Челси» Грэм Поттер и экс-наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес.

«Лестер» планирует в ближайшее время решить вопрос с тренером, чтобы объявить о назначении перед 13-м туром АПЛ.

До этого появилась информация, что возглавить клуб может легендарный футболист сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Лестер» занимает 16-е место. В активе команды всего 10 набранных баллов.