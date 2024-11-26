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Англия
26 ноября 2024, 11:54 | Обновлено 26 ноября 2024, 12:30
202
0

Лестер сформировал список кандидатов на пост тренера команды

Клуб заинтересован в услугах Грэма Поттера и Дэвида Мойеса

26 ноября 2024, 11:54 | Обновлено 26 ноября 2024, 12:30
202
0
Лестер сформировал список кандидатов на пост тренера команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель Английской Премьер-лиги «Лестер» находится в поисках нового тренера после увольнения Стива Купера.

Представители команды создали список потенциальных кандидатов, в который вошли бывший тренер «Челси» Грэм Поттер и экс-наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес.

«Лестер» планирует в ближайшее время решить вопрос с тренером, чтобы объявить о назначении перед 13-м туром АПЛ.

До этого появилась информация, что возглавить клуб может легендарный футболист сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Лестер» занимает 16-е место. В активе команды всего 10 набранных баллов.

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Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Стив Купер Грэм Поттер Дэвид Мойес Руд ван Нистелрой
Андрій Вітренко Источник: Football Insider
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