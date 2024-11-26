Лестер сформировал список кандидатов на пост тренера команды
Клуб заинтересован в услугах Грэма Поттера и Дэвида Мойеса
Представитель Английской Премьер-лиги «Лестер» находится в поисках нового тренера после увольнения Стива Купера.
Представители команды создали список потенциальных кандидатов, в который вошли бывший тренер «Челси» Грэм Поттер и экс-наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес.
«Лестер» планирует в ближайшее время решить вопрос с тренером, чтобы объявить о назначении перед 13-м туром АПЛ.
До этого появилась информация, что возглавить клуб может легендарный футболист сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Лестер» занимает 16-е место. В активе команды всего 10 набранных баллов.
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