«Это будет конец для Сити». Кин – про судьбу чемпионства Англии

Легендарный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин дал свою оценку перспективам «Манчестер Сити» в чемпионате Англии и оценил важность предстоящего матча «горожан» с «Ливерпулем»:

«Восемь очков отставания. Ставлю на то, что они (прим. – «Манчестер Сити») не могут поверить в это».

«Ливерпуль» прекрасен и имеет все шансы выиграть АПЛ».

«Если «горожане» проиграют в следующем туре, то это конец для них».

После 12 туров «Ливерпуль» идет первым в АПЛ с 31 очком. «Манчестер Сити» – вторые, на их счету 23 очка.

В напряженном матче «Ливерпуль» победил «Саутгемптон».