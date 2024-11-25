«Это будет конец для Сити». Кин – про судьбу чемпионства Англии
Рой Кин про судьбу чемпионства и предстоящий матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»
Легендарный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин дал свою оценку перспективам «Манчестер Сити» в чемпионате Англии и оценил важность предстоящего матча «горожан» с «Ливерпулем»:
«Восемь очков отставания. Ставлю на то, что они (прим. – «Манчестер Сити») не могут поверить в это».
«Ливерпуль» прекрасен и имеет все шансы выиграть АПЛ».
«Если «горожане» проиграют в следующем туре, то это конец для них».
После 12 туров «Ливерпуль» идет первым в АПЛ с 31 очком. «Манчестер Сити» – вторые, на их счету 23 очка.
В напряженном матче «Ливерпуль» победил «Саутгемптон».
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