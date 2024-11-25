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Англия
25 ноября 2024, 12:25 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:11
1031
0

«Это будет конец для Сити». Кин – про судьбу чемпионства Англии

Рой Кин про судьбу чемпионства и предстоящий матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

25 ноября 2024, 12:25 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:11
1031
0
«Это будет конец для Сити». Кин – про судьбу чемпионства Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

Легендарный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин дал свою оценку перспективам «Манчестер Сити» в чемпионате Англии и оценил важность предстоящего матча «горожан» с «Ливерпулем»:

«Восемь очков отставания. Ставлю на то, что они (прим. – «Манчестер Сити») не могут поверить в это».

«Ливерпуль» прекрасен и имеет все шансы выиграть АПЛ».

«Если «горожане» проиграют в следующем туре, то это конец для них».

После 12 туров «Ливерпуль» идет первым в АПЛ с 31 очком. «Манчестер Сити» – вторые, на их счету 23 очка.

В напряженном матче «Ливерпуль» победил «Саутгемптон».

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Рой Кин Манчестер Сити Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Sky Sports
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