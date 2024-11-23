Ризнык похвалил Паламарчука после победы над Ингульцем

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык поделился эмоциями после разгромной победы своей команды над «Ингульцем» (6:0). Голкипер национальной сборной Украины особо отметил Алексея Паламарчука, отразившего четвертый пенальти подряд.

– 40-й матч на ноль у вас в УПЛ – знали об этой цифре?

– Если честно, нет.

– Приятно?

– Конечно, приятно. Будем стараться делать еще больше.

– Есть еще одна интересная статистика – она касается отраженных пенальти подряд. Вы знаете, кому принадлежит рекорд в УПЛ?

– Шуховцев, может?

– Около. Вам. 5 пенальти подряд в футболке «Ворсклы».

– А. Ну я ведь не сам их отбил, я сравнялся только с кем-то.

– По 4 в 4, и Паламарчук догоняет вас.

– Пусть отбивает – это для него мотивация. Дай Бог ему удачи.

– Поскольку вы этого не знали, то угрозы не испытываете от этого, наверное?

– Да ну это, знаете, личное для вратаря. Я понимаю его. Если он побьет рекорд – для него это будет достижение. Круто, когда ты попадаешь в какие-нибудь рекордсмены нашей страны.

– Мне показалось, сегодня эта победа далась вам сложнее, чем нападающим «Шахтера». Правильное предположение?

– Да ну было там немного работы, но в целом команда сыграла супер во 2-м тайме, поэтому сильной угрозы я не чувствовал.

– Такая победа нужна перед Лигой чемпионов?

– Конечно, любая победа нужна, и всегда – не только перед ЛЧ. Поэтому мы двигаемся в правильном направлении, и нам нужно не сбавлять обороты, – сказал Ризнык.