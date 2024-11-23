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  4. Роман САЛЕНКО: «Иногда отец дает советы, но больше слушаю тренера»
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 21:35 | Обновлено 23 ноября 2024, 21:50
988
0

Роман САЛЕНКО: «Иногда отец дает советы, но больше слушаю тренера»

Полузащитник молодежки «Динамо» прокомментировал дебют за основную команду

23 ноября 2024, 21:35 | Обновлено 23 ноября 2024, 21:50
988
0
Роман САЛЕНКО: «Иногда отец дает советы, но больше слушаю тренера»
ФК Динамо Киев. Роман Саленко

Роман Саленко, игрок киевского «Динамо», дал первый комментарий после дебюта в матче с «Черноморцем» (3:1).

– Поздравляем с дебютом за первую команду «Динамо»! Что чувствуешь сейчас?

– Конечно, очень рад. Все ребята поддержали, когда выходил на замену, немного юмора было, так что на поле выходил с улыбкой.

– Юмор юмором, но что говорил тренер перед выходом на поле?

– Делать все, как и на тренировках – спокойно, уверенно. В общем, больше никаких установок не было.

– Отец тебе дает какие советы, как нужно действовать на поле в тех или иных ситуациях?

– Конечно, иногда дает советы, но в большинстве я слушаю то, что говорит тренер. Отец – это одно, а когда дается установка на игру – это совсем другое.

– В общем, по матчу. Такую игру и ожидали от «Черноморца»?

– Да. Ожидали сложной игры. Хотя они и не набрали много очков, но проигрывали соперникам преимущественно с минимальными счетами.

– Так что и для «Динамо» легкой игры не получилось сегодня?

– Конечно, «Черноморец» настраивался на «Динамо» с двойной мотивацией, показать себя, не ударить лицом в грязь. В принципе, все команды настраиваются.

– Что дальше? Возвращаешься к юношеской команде или продолжаешь работать с основой?

– Сейчас возвращаюсь в юношескую команду, с которой нам предстоит сыграть посреди недели в Юношеской Лиге УЕФА. Но, безусловно, настроен бороться за место в первой команде и доказывать свое право играть на взрослом уровне.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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