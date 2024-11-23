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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 19:15 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:57
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Александр КАРАВАЕВ: «Реализация – наша большая проблема»

Игрок «Динамо» прокомментировал матч против «Черноморца»

23 ноября 2024, 19:15 | Обновлено 23 ноября 2024, 19:57
250
1
Александр КАРАВАЕВ: «Реализация – наша большая проблема»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Александр Караваев, защитник киевского «Динамо», поделился мыслями после уверенной победы над «Черноморцем» (3:1).

– Насколько сложной показалась игра против «Черноморца»?

– Все игры для нас сложны. Сегодня играли немного по другой схеме, нужно было свыкнуться, плюс начались морозы. Но выполняли все, что нам говорили. Где-то выходило, где-то – нет. У нас было очень много моментов, но, к сожалению, подводила реализация.

– От «Черноморца» такой игры и ждали?

– Плюс-минус да. Понимали, что они будут искать свои моменты на контратаках. Поэтому нам нельзя было делать ошибок или быстро отбирать мяч, чтобы не давать им играть на контратаках.

– Только ты вполне мог забивать сегодня минимум два мяча.

– Да, действительно, минимум три момента было. Но так получилось... Когда вышел на поле в игре с «Шахтером», сразу за три минуты удалось забить, а сейчас играл с первых минут, имел много моментов – и не удалось. футбол, тем он и интересен. Буду делать выводы, чтобы в следующих матчах реализовывать моменты.

– Теперь в хорошем настроении в Гамбург, за первой победой в Лиге Европы?

– Конечно, когда выиграешь, всегда хорошее настроение. Будем готовиться теперь к игре с Викторией, все понимают, что болельщики заждались победы в Лиге Европы.

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Александр Караваев Динамо Киев Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Черноморец
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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IngvarIngvar
Грайте в пас і все вийде.Проблема в тому,що кожен хоче стати зіркою поодинці.
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