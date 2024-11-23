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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
23.11.2024 17:15 – FT 2 : 1
Алавес
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Испания
23 ноября 2024, 20:46 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:48
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0

Атлетико – Алавес – 2:1. Камбек матрасников. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А

23 ноября 2024, 20:46 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:48
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0
Атлетико – Алавес – 2:1. Камбек матрасников. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 ноября, состоялся матч между мадридским «Атлетико» и «Алавесом» в рамках 14-го тура Ла лиги.

Команды провели встречу на стадионе «Метрополитана» в Мадриде.

Как результат, победу в матче одержал «Атлетико» со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Большую часть матча лидировал «Алавес». Команда вышла вперед на 7-й минуте и удерживала лидерство до 76-й минуты. Сравнял счет Антуан Гризманн, а вот подарил три очка мадридскому клубу точный выстрел Александера Серлота.

Благодаря триумфу «Атлетико» поднялся на вторую строчку (29 очков). «Алавес» же остался 16-м.

Ла лига, 14-й тур, 23 ноября

«Атлетико» – «Алавес» – 2:1

Голы: Гризманн, 76, Серлот, 86 – Гуриди, 7

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
7’
ГОЛ ! С пенальти забил Хон Гуриди (Алавес).
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Атлетико Мадрид Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Антуан Гризманн Александер Серлот
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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