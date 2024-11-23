Атлетико Мадрид

Атлетико – Алавес – 2:1. Камбек матрасников. Видео голов и обзор матча
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В субботу, 23 ноября, состоялся матч между мадридским «Атлетико» и «Алавесом» в рамках 14-го тура Ла лиги.
Команды провели встречу на стадионе «Метрополитана» в Мадриде.
Как результат, победу в матче одержал «Атлетико» со счетом 2:1.
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Большую часть матча лидировал «Алавес». Команда вышла вперед на 7-й минуте и удерживала лидерство до 76-й минуты. Сравнял счет Антуан Гризманн, а вот подарил три очка мадридскому клубу точный выстрел Александера Серлота.
Благодаря триумфу «Атлетико» поднялся на вторую строчку (29 очков). «Алавес» же остался 16-м.
Ла лига, 14-й тур, 23 ноября
«Атлетико» – «Алавес» – 2:1
Голы: Гризманн, 76, Серлот, 86 – Гуриди, 7
Видео голов и обзор матча
События матча
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