Атлетико Мадрид

В субботу, 23 ноября, состоялся матч между мадридским «Атлетико» и «Алавесом» в рамках 14-го тура Ла лиги.

Команды провели встречу на стадионе «Метрополитана» в Мадриде.

Как результат, победу в матче одержал «Атлетико» со счетом 2:1.

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Большую часть матча лидировал «Алавес». Команда вышла вперед на 7-й минуте и удерживала лидерство до 76-й минуты. Сравнял счет Антуан Гризманн, а вот подарил три очка мадридскому клубу точный выстрел Александера Серлота.

Благодаря триумфу «Атлетико» поднялся на вторую строчку (29 очков). «Алавес» же остался 16-м.

Ла лига, 14-й тур, 23 ноября

«Атлетико» – «Алавес» – 2:1

Голы: Гризманн, 76, Серлот, 86 – Гуриди, 7

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