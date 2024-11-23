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  4. Возвращение Цыганкова. Обнародованы составы на игру Жирона – Эспаньол
Испания
23 ноября 2024, 18:55 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:59
774
1

Возвращение Цыганкова. Обнародованы составы на игру Жирона – Эспаньол

Поединок 14-го тура Ла лиги начнется в 19:30

23 ноября 2024, 18:55 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:59
774
1
Возвращение Цыганкова. Обнародованы составы на игру Жирона – Эспаньол
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 19:30 запланирован поединок 14-го тура Ла лиги, в котором «Жирона» будет принимать на своем поле «Эспаньол».

Футбольное противостояние состоится на стадионе «Монтиливи».

Украинец Виктор Цыганков вернулся в состав «Жироны» после продолжительного отсутствия. Игрок начнет матч со скамейки для запасных.

В турнирной таблице «Жирона» и «Эспаньол» занимают 9-е и 19-е место соответственно.

Стартовые составы команд на матч

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Виктор Цыганков Жирона Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона - Эспаньол стартовые составы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 1
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VovanSidorovi4
Витя должен отметиться результативными действиями.
Отдохнул пока зборная играла
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