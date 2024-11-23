Возвращение Цыганкова. Обнародованы составы на игру Жирона – Эспаньол

23 ноября в 19:30 запланирован поединок 14-го тура Ла лиги, в котором «Жирона» будет принимать на своем поле «Эспаньол».

Футбольное противостояние состоится на стадионе «Монтиливи».

Украинец Виктор Цыганков вернулся в состав «Жироны» после продолжительного отсутствия. Игрок начнет матч со скамейки для запасных.

В турнирной таблице «Жирона» и «Эспаньол» занимают 9-е и 19-е место соответственно.

Стартовые составы команд на матч