Испания23 ноября 2024, 18:55 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:59
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Возвращение Цыганкова. Обнародованы составы на игру Жирона – Эспаньол
Поединок 14-го тура Ла лиги начнется в 19:30
23 ноября 2024, 18:55 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:59
774
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23 ноября в 19:30 запланирован поединок 14-го тура Ла лиги, в котором «Жирона» будет принимать на своем поле «Эспаньол».
Футбольное противостояние состоится на стадионе «Монтиливи».
Украинец Виктор Цыганков вернулся в состав «Жироны» после продолжительного отсутствия. Игрок начнет матч со скамейки для запасных.
В турнирной таблице «Жирона» и «Эспаньол» занимают 9-е и 19-е место соответственно.
Стартовые составы команд на матч
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