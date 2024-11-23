Центральный матч тура. Ювентус и Милан назвали стартовые составы на игру

23 ноября в рамках 11-го тура Серии А будет сыгран поединок между «Миланом» и «Ювентусом». Стартовый свисток раздастся в 19:00 по Киеву.

Матч состоится на легендарном стадионе «Сан-Сиро»

Перед началом встречи «Милан» занимает седьмое место, имея в активе 18 баллов. «Ювентус» занимает шестую строчку (24 пункта).

Стартовые составы команд на матч:

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Тшау, Габбия, Эмерсон, Рейндерс, Фофана, Леау, Лофтус-Чик, Муса, Мората.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Камбьясо, Калулу, Гатти, Савона, Тюрам, Локателли, Консейсау, Копмейнерс, Йылдыз, Маккенни.