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Италия
23 ноября 2024, 18:33 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:54
246
3

Центральный матч тура. Ювентус и Милан назвали стартовые составы на игру

Поединок Серии А начнется в 19:00

23 ноября 2024, 18:33 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:54
246
3
Центральный матч тура. Ювентус и Милан назвали стартовые составы на игру
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в рамках 11-го тура Серии А будет сыгран поединок между «Миланом» и «Ювентусом». Стартовый свисток раздастся в 19:00 по Киеву.

Матч состоится на легендарном стадионе «Сан-Сиро»

Перед началом встречи «Милан» занимает седьмое место, имея в активе 18 баллов. «Ювентус» занимает шестую строчку (24 пункта).

Стартовые составы команд на матч:

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Тшау, Габбия, Эмерсон, Рейндерс, Фофана, Леау, Лофтус-Чик, Муса, Мората.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Камбьясо, Калулу, Гатти, Савона, Тюрам, Локателли, Консейсау, Копмейнерс, Йылдыз, Маккенни.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Олександр
Чого обличчя розфарбували?
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Saar
Круті склади в обох. Одні з кращих в світі!
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