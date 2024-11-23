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Чемпионат Испании
Валенсия
23.11.2024 15:00 – FT 4 : 2
Бетис
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Испания
23 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:20
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0

Валенсия – Бетис – 4:2. Парад забитых на Месталье. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла лиги

23 ноября 2024, 18:14 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:20
34
0
Валенсия – Бетис – 4:2. Парад забитых на Месталье. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в рамках 14-го тура Ла лиги состоялся поединок между клубами «Валенсия» и «Бетис».

Матч прошел в городе Валенсия на стадионе «Месталья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победу в матче одержали хозяева со счетом 4:2. В первом тайме команды обменяли забитыми мячами. Однако после перерыва «Валенсия» взяла инициативу в свои руки и вколотила три гола в ворота «Бетиса». Гости смогли ответить только одним мячом.

В турнирной таблице «Валенсия» поднялась на 18-е место (10 баллов), а «Бетис» остался на седьмом (20 очков).

Лига. 14-й тур, 23 ноября

«Валенсия» – «Бетис» – 4:2

Голы: Таррега, 8, Дуро, 50, 53, Лопес, 56 – Дуро (автогол), 14, Авила, 66

Видео голов и обзор матча

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Авила (Бетис).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Валенсия).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
14’
ГОЛ ! Автогол забил Уго Дуро (Валенсия).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Сесар Таррега (Валенсия).
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Валенсия Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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