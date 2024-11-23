Валенсия – Бетис – 4:2. Парад забитых на Месталье. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла лиги
23 ноября в рамках 14-го тура Ла лиги состоялся поединок между клубами «Валенсия» и «Бетис».
Матч прошел в городе Валенсия на стадионе «Месталья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победу в матче одержали хозяева со счетом 4:2. В первом тайме команды обменяли забитыми мячами. Однако после перерыва «Валенсия» взяла инициативу в свои руки и вколотила три гола в ворота «Бетиса». Гости смогли ответить только одним мячом.
В турнирной таблице «Валенсия» поднялась на 18-е место (10 баллов), а «Бетис» остался на седьмом (20 очков).
Лига. 14-й тур, 23 ноября
«Валенсия» – «Бетис» – 4:2
Голы: Таррега, 8, Дуро, 50, 53, Лопес, 56 – Дуро (автогол), 14, Авила, 66
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Шовковского доказала свое превосходство над подопечными Бабича
Бывший соперник Майка высказался об этом бое