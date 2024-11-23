23 ноября в рамках 14-го тура Ла лиги состоялся поединок между клубами «Валенсия» и «Бетис».

Матч прошел в городе Валенсия на стадионе «Месталья».

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Победу в матче одержали хозяева со счетом 4:2. В первом тайме команды обменяли забитыми мячами. Однако после перерыва «Валенсия» взяла инициативу в свои руки и вколотила три гола в ворота «Бетиса». Гости смогли ответить только одним мячом.

В турнирной таблице «Валенсия» поднялась на 18-е место (10 баллов), а «Бетис» остался на седьмом (20 очков).

Лига. 14-й тур, 23 ноября

«Валенсия» – «Бетис» – 4:2

Голы: Таррега, 8, Дуро, 50, 53, Лопес, 56 – Дуро (автогол), 14, Авила, 66

Видео голов и обзор матча