23 ноября прошел матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.

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Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

На 87-й минуте за киевлян отличился Валентин Рубчинский, а на 90+2-й у гостей гол престижна оформил Евгений Скиба.

❗️ ВИДЕО. Как Динамо и Черноморец забили по одному голу на последних минутах

ГОЛ! 3:0 Рубчинский, 87 мин.

ГОЛ! 3:1 Скиба, 90+2 мин.