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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 17:38 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:25
406
0

ВИДЕО. Как Динамо и Черноморец забили по одному голу на последних минутах

На 87-й мяч оформил Рубчинский, а на 90+2-й отличился Скиба

23 ноября 2024, 17:38 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:25
406
0
ВИДЕО. Как Динамо и Черноморец забили по одному голу на последних минутах

23 ноября прошел матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.

На 87-й минуте за киевлян отличился Валентин Рубчинский, а на 90+2-й у гостей гол престижна оформил Евгений Скиба.

❗️ ВИДЕО. Как Динамо и Черноморец забили по одному голу на последних минутах

ГОЛ! 3:0 Рубчинский, 87 мин.

ГОЛ! 3:1 Скиба, 90+2 мин.

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Валентин Рубчинский Евгений Скиба видео голов и обзор Динамо Киев Черноморец Одесса Динамо - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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