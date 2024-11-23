Украина. Премьер лига23 ноября 2024, 17:38 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:25
406
0
ВИДЕО. Как Динамо и Черноморец забили по одному голу на последних минутах
На 87-й мяч оформил Рубчинский, а на 90+2-й отличился Скиба
23 ноября 2024, 17:38 | Обновлено 23 ноября 2024, 18:25
406
0
23 ноября прошел матч 14-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Черноморец.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Коллективы сыграли на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
На 87-й минуте за киевлян отличился Валентин Рубчинский, а на 90+2-й у гостей гол престижна оформил Евгений Скиба.
❗️ ВИДЕО. Как Динамо и Черноморец забили по одному голу на последних минутах
ГОЛ! 3:0 Рубчинский, 87 мин.
ГОЛ! 3:1 Скиба, 90+2 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 22 ноября 2024, 21:25 2
У Иванны появилась первая машина – BMW
Футбол | 23 ноября 2024, 07:26 2
23 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ
Футбол | 23.11.2024, 10:16
Теннис | 23.11.2024, 08:10
Футбол | 23.11.2024, 16:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.11.2024, 05:39 2
22.11.2024, 12:59 5
21.11.2024, 20:57 8
22.11.2024, 15:02 4
22.11.2024, 20:34 2
22.11.2024, 14:13 16
23.11.2024, 00:32
Футбол