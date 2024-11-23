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  4. «Левый берег – неприятный соперник». Квасница – о предстоящем матче в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 17:34 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:35
89
0

«Левый берег – неприятный соперник». Квасница – о предстоящем матче в УПЛ

Илья Квасница рассказал об ожиданиях от будущего соперника в чемпионате Украины

23 ноября 2024, 17:34 | Обновлено 23 ноября 2024, 17:35
89
0
«Левый берег – неприятный соперник». Квасница – о предстоящем матче в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Квасница

Вингер «Руха» Илья Квасница о результатах молодежной сборной Украины и предстоящем матче с «Левым Берегом»:

«Игроки «Руха» с приятным настроением вернулись из лагеря сборных. Молодежная сборная Украины сыграла два спарринга с очень сильными соперниками, которые будут одними из фаворитов на предстоящем Евро-2025. Мы сыграли с ними на равных и считаю, что это были полезные для нас матчи».

«Левый Берег» достаточно неприятный соперник, ведь эта команда играет в боевой футбол. Нам будет нелегко в этом матче, но «Рух» постарается одержать победу. Если говорить о наших физических кондициях, в частности об игроках, которые вернулись из сборных, то у нас есть все условия, чтобы качественно восстановиться и быть полностью готовыми к воскресной игре. Да, у нас были непростые переезды, тяжелые матчи, но мы наберем оптимальные кондиции».

Всегда приятно играть дома и видеть на трибунах «желто-черных» болельщиков. Поэтому хочется пригласить людей прийти в воскресенье на «Арену Львов» и поддержать команду».

Руслан Непейпиев рассказал о предстоящем матче с «Рухом»

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Рух Львов Илья Квасница Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига сборная Украины по футболу U-21
Данііл Киріяка Источник: ФК Рух Львов
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